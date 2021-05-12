توقعات الأبراج اليوم 12- 5- 2021: الحظ حليف "الجوزاء" وترقية لـ"الحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

برج الحمل

قد يحدث تغيير مفاجئ في العمل اليوم، لكنه جيد. ربما تحصل على ترقية مفاجئة.

برج الثور

تسعى لإحياء الحب والرومانسية مع شريك حياتك. احذر الحسد.

برج الجوزاء

الحظ حليفك على الصعيد المادي. تحصل على مبلغ غير متوقع من أحد أصدقائك.

برج السرطان

يقترح عليك أحد أصدقائك القيام برحلة. وافق فورا أنت بحاجة إلى المغامرة.

برج الأسد

تؤدي زيادة مهاراتك الفنية إلى توافر فرصة وظيفة جديدة لك، لزيادة دخلك.

برج العذراء

يوم غريب ومهم. سيظهر صديق لك لم ترهُ منذ فترة طويلة، استعد لذلك.

برج الميزان

إحساسك التجاري قوي. أنت تفهم الناس وتوجهاتهم العامة. استخدم هذا لتجعل الأمور جيدة بالنسبة لك.

برج العقرب

فكر في الطريقة التي يمكنك من خلالها توجيه طاقتك إلى أفعال؛ لتجذب الناس إليك.

برج القوس

تتصرف بقسوة اليوم؛ لأنك أدركت أن بعض الأشخاص قد لا يقدرون سلوكك الطيب.

برج الجدي

على الصعيد العاطفي، قد تشعر بالتحسن مع شريك حياتك؛ مما يدفعك إلى تطوير علاقتكما.

برج الدلو

خطط لأفعالك، وفكر في مشاعر الآخرين قبل رد فعلك. استغل الوقت اليوم للتخطيط للمستقبل.

برج الحوت

ركز على مميزاتك، وثق بقدراتك، واتجه نحو تحقيق أهدافك.