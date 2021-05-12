كورونا اليوم: إرشادات مهمة للتعافي في المنزل.. وهؤلاء يحتاجون المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

إرشادات مهمة للتعافي في المنزل

مع ارتفاع معدل الإصابات في مصر، خاصة لعائلات بأكملها، إليك إرشادات مهمة يجب اتباعها للتعافي من كورونا في المنزل، وفقا لموقع timesofindia.

تأكد من توفر المتطلبات التالية (المخصصة للمريض، وليست مشتركة مع أفراد الأسرة الآخرين):

- الأقنعة الجراحية، واقيات الوجه (يجب تغيير الأقنعة كل 6-8 ساعات من قبل المريض؛ والتخلص منها بالشكل المناسب).

- حلول التعقيم.

-مقياس حرارة (يفضل عدم التلامس).

- Oximeter لتتبع تشبع الأكسجين ومراقبة أي تقلبات.

- مناشف مطهرة

- الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج أو الطبيب (يجب استخدام الباراسيتامول والفيتامينات والأدوية ذات الاستخدام المنتظم اعتبارًا من اليوم الأول).

-آلات قراءة جلوكوز الدم / الضغط.

- مرافق منفصلة (لا يتم مشاركتها مع الآخرين).

يُنصح بتوفير مخزون الطعام (مثل الوجبات الخفيفة) والكتب والأدوات - ما يمكن الاحتفاظ به في غرفة المريض الذي يتعافى من أجل الحد من الاتصال بالأعضاء الآخرين غير المرضى، ومن الناحية المثالية، يجب إطعام المرضى طعامًا مغذيًا مطبوخًا في المنزل يحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات ويحتوي على جميع مجموعات الأطعمة المعززة للمناعة والشفاء، تأكد من تلبية متطلبات البروتين وفيتامين سي والزنك، كما يجب تناول الفواكه والخضروات طوال الأيام، وحتى بعد الشفاء.

هؤلاء يحتاجون المنشطات

لتوضيح المزيد عن تناول المنشطات، تحدث موقع timesofindia إلى كبير أطباء أمراض الرئة في الهند د. إس كيه كاتيار، الرئيس السابق للكلية الوطنية لأطباء الصدر، وجمعية الصدر الهندية، ليكشف هل يحتاج جميع مرضى كوفيد إلى المنشطات.

هل يحتاج جميع مرضى كوفيد إلى المنشطات؟

لا إطلاقا، في الواقع، سيحصل العديد من المرضى على ما يرام حتى بدون أي نوع من العلاج، بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ، والذين لا تنخفض مستويات الأكسجين لديهم، تبدأ الأعراض في التراجع مع اليوم السادس والسابع، وهم الأشخاص الذين لن يحتاجوا إلى المنشطات.

من يحتاج المنشطات؟

غالبية الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة وبعضهم حتى في الفئة المعتدلة لن يحتاجوا إلى المنشطات، إذا انخفضت مستويات الأكسجين (التشبع أقل من 94٪) ، فهناك اتجاه تنازلي للمرض إلى جانب المضاعفات الأخرى بما في ذلك الإصابة الشديدة للرئتين والحنجرة، والحمى المستمرة عالية الدرجة لمدة أسبوع وبعد ذلك يمكن وصف المنشطات، سيحتاج جميع المرضى المصابين بأمراض خطيرة بشكل أساسي إلى الستيرويدات.

نصائح للحفاظ على سلامة الأمهات والأطفال حديثي الولادة وسط جائحة كورونا

كيف تحافظ الأمهات على سلامة أطفالهن حديثي الولادة؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia :

- احتفظ بالمواليد الجدد في غرفة واحدة تم تطهيرها جيدًا.

- يجب أن تبقى الأم والطفل في المنزل والابتعاد عن أي شخص يمكن أن يكون مصدرًا محتملاً للعدوى.

- في حالة الأشقاء، قد يكونون حاملين للعدوى بينما لا يمرضون، يقترح إبعادهم عن الرضيع.

- يُنصح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بعدم ارتداء الأقنعة، وبالتالي يمكن للأم ارتداء قناع طبي أثناء الرضاعة الطبيعية للطفل.

- يجب أن تحافظ على النظافة الشخصية المناسبة وأن تغسل يديها بانتظام بالماء والصابون أو بفرك اليدين بالكحول قبل الرضاعة.

- يجب ألا تقلق الأمهات الجدد من الإصابة بفيروس كورونا، قد يتسبب ذلك في القلق الذي يمكن أن يؤثر على صحة الأم وقدرتها على تقديم الطعام أفضل رعاية ممكنة لطفلها.

طرق بسيطة للحفاظ على صحة الأم

تنشغل النساء بضغوط الحياة اليومية، والتي يمكن أن تكون مرهقة في العديد من الجوانب، على الرغم من تفانيهن في الأعمال اليومية، يمكن أن يمر هذا التوتر دون أن يلاحظه أحد، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتهم، بما في ذلك صحة القلب، يمكن أن تكون الأسباب المحددة للتوتر تحولًا رئيسيًا في الحياة بعد الحمل وإعادة الانضمام إلى العمل وتحديد مواعيد نهائية ضيقة والعمل الروتيني في المنزل وما إلى ذلك.

للعناية بأنفسهن، يمكنهن اتباع النصائح التالية:

- احصلي على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتواصل.

- مارسي التمارين البدنية المنتظمة لمدة 30 دقيقة التي يستمتعن بها، مثل المشي السريع على الشرفة والتأمل واليوجا.

- عيش نمط حياة صحي للقلب يتضمن نظامًا غذائيًا قليل الدسم وقليل الملح مع كمية وفيرة من الألياف.

- حافظي على رطوبتك

- تناولي وجبات مغذية وفي الوقت المناسب

- احصلي على فحوصات طبية روتينية من خلال الاستشارات عن بعد.