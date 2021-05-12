الأطفال يستقبلون العيد بأغرب قصات الشعر.. ومتابع: شبه المكنسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرين من العام للآخر، وبشكل خاص الأطفال، إذ يرتدون الملابس الجديدة منذ الساعاتع الأولى في العيد، ليذهبوا لآداء فريضة الصلاة، ثم يتجمعون مع بعضهم البعض لقضاء وقت ممتع.

وقبل تلك الأيام المباركة، يستعد الكثير من الفتيات بالذهاب للمراكز التجميل لعمل «لوك» جديد خاص بالعيد، كما يذهب الشباب أيضًا لصالون الحلاقة ولكن يختلف الأمر بالنسبة للأطفال الصبيان كثيرًا، فهم دائما يحرصون على ابتكار قصات شعر جديدة، وصبغ الشعر بألوان متعددة.

تعليقات ساخرة على «لوك» الشعر

ومن جانبهم، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور لبعض الأطفال الذين يصبغون شعورهم بألوان متعددة استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وأثارت تلك الصور الكثير من الجدل عبر تلك المواقع والصفحات، وانهالت عليها التعليقات الساخرة من هذا «اللوك».

«لما يعملوا كدة، وهم صغيرين هيعملوا ايه لما يكبروا»، تعليق كتبه إحدى المتابعين على موقع «فيس بوك»، ليعبر به عند مدى استياءه بانحدار الذوق العام لدى الأطفال، فكيف لهم أن يقوموا بعمل تلك قصات الشعر الغريبة؟.

متابع: شبه المكنسة اللي عندنا

وعلق آخر على ما يفعله الأطفال في لوك العيد الخاص بهم لم يكن سوى تقليد لما يراه هؤلاء الأطفال لنجوم في التلفزيون، مشيرًا إلى تلك الصور بتعليق ساخر قائلا: «شبه المكنسة اللي عندنا»، لافتًا إلى أنه يجب أن يحافظ الآباء والأمهات على هيئة أطفالهم ومنعهم من فعل مثل تلك الأشياء الغريبة.