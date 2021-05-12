الامارات | نجوم ومفاجآت على الشاشة في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ومفاجآت على الشاشة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل عدد من النجوم خلال عيد الفطر المبارك عبر مجموعة متنوعة من البرامج والمسرحيات والأفلام ذات المضامين المتميزة، عبر قنوات وأثير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وعلى طريقته الخاصة، يعايد تلفزيون الشارقة مشاهديه صبيحة العيد، عبر برنامجه المجتمعي «صباح الشارقة»، بحلقات خاصة تقدمها عليا المنصوري وأمل محمد، من مكتبة «بيت الحكمة»، يتخللها عرض مجموعة من الفقرات والتقارير التي ترصد أجواء العيد، وتعرّف بصناعة الحلوى والأزياء التقليدية.

ويستضيف البرنامج في ثاني أيام العيد، الفنان الكويتي سعد الفرج، إلى جانب العديد من الشخصيات الفنية والمجتمعية، كما يقدّم البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة.

كما تعرض القناة في ثاني وثالث أيام العيد «مهرجان رمضان الشارقة»، الذي يقدّم، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من قلب «صحارى» وسيتي سنتر الزاهية، العديد من الهدايا، من خلال طرح المسابقات والأسئلة المتنوعة.

وتقدم قناة الشارقة لمشاهديها نخبة من الأفلام العربية والأجنبية العائلية، ومن الأعمال العربية: «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، و«فص ملح وداخ»، و«خير وبركه» وغيرها، كما تعرض القناة المسرحية الكويتية «مسرحية 2021».

ويزيّن العيد بأجوائه العديد من البرامج الرئيسة في القناة، إذ سيستمتع الجمهور بمتابعة مظاهر العيد خلال «أماسي»، و«ورقات»، و«كأس المعرفة»، و«في الشارقة»، إلى جانب «معاً أصدقاء»، و«سمّار» و«على ذوقك». بينما تتزيّن شاشة قناة «الوسطى» من الذيد بأجواء العيد، إذ ستقدم لمشاهديها مجموعة من البرامج، والأعمال السينمائية والمسرحية التي ستبثّ طيلة أيام الفطر.

وتشارك قناة «الشرقية» من كلباء جمهورها فرحة العيد عبر سلسلة من البرامج والأعمال التلفزيونية، إذ تطل عليهم ببرنامجَي «عيدكم مبارك» و«فرحة العيد»، والبرنامج السياحي «وجهة» الذي يعرّف بأهم المعالم السياحية والأثرية في المنطقة، مع نخبة من النجوم الذين يستضيفهم الفنان الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news