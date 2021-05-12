الامارات | 5 إرشادات للتخفيف من الحلويات خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات للتخفيف من الحلويات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكثر البعض من تناول الحلويات في أول أيام العيد، بسبب العادات والزيارات العائلية، إلى جانب الشعور بالجوع بين الوجبات، إذ يساعد توافر الحلويات وتعدّد أنواعها في البيوت على الإكثار من تناولها.

وأكدت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة، لطيفة راشد، أهمية التخفيف من تناول الحلويات بشكل عام، وفي أيام العيد على نحو خاص، نظراً لما تحمله من آثار سلبية على الصحة والوزن، وكذلك لارتباط كثرة تناولها بالتأثير في الأمراض المزمنة.

وتقدم لطيفة راشد خمسة إرشادات يمكن من خلال الالتزام بها التخفيف من تناول الحلويات في أيام العيد.

للإطلاع على الإرشادات الـ 5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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