نسل الأغراب.. طلاق عساف لـ جليلة يتصدر تويتر: «حبيت غروري أكتر منك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار مشهد طلاق «جليلة» والتي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، من «عساف» والذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا في مسلسل «نسل الأغراب» اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا «تويتر»، بعدما جمع بينها مشهد في الحلقة 29.

ووجّه «عساف» رسالة شديدة اللهجة لـ«جليلة» خلال المشهد، موضحًا أنه يحبها في كل وقت ومع كل تصرف قامت به سواء زواجها من «غفران» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، وإنجابها منه، لكنه يعشق غروره أكثر منها.

حسرة وانهيار «جليلة»

وفي ذات المشهد، كشف عساف لجليلة أنه أخذ حقه من غفران بعد رؤيته مكسورًا فى زفافهما، ثم قام بتطليقها وطردها من القصر، وذلك بعدما أخبرها بأنه قتل نجلها سليم، «أحمد داش»، وسط حسرة وانهيار منها.

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وفور عرض الحلقة، تداول رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاج «#عساف_طلق_جليلة»، وتسائل أحد المغردين: بعيدًا عن حلقة النهاردة من بداية المسلسل وأنا عندي فضول أعرف إزاي خلوا عساف يطلق جليلة من أصله.

وكتب آخر: أعتقد أن غفران الغريب هو اللي يطلق جليلة علشان ترجع لعساف الغريب، وإن عساف الغريب عنده حق»، ودونت متابعة: «حاستها بتصير أنا وابن عمي على الغريب والغريب هو بكري ويتحدوا عساف وغفران ويعتدوا على الغجر في الثلاث شهور اللي هي عدة طلاق جليلة».

مواعيد عرض «نسل الأغراب»

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومى عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميًا عبر شاشة قناة أون إي، في تمام الساعة 8 ونص مساء.