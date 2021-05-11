إشادة بزوج سيدة مصر الجديدة بعد مطاردته للمتحرش: لما تتجوزي راجل بجد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صفحة سوداء جديدة أضيفت ضمن صفحات التحرش الجنسي، بعدما روت فتاة «لقاء علي» تفاصيل تعرضها للتحرش على يد عامل ديلفري بمصر الجديدة، حيث لامس جسدها حين حاولت مساعدته لركوب المصعد، فأصيبت بحالة من الذعر والرعب، ولاذ المتحرش بالفرار وروت السيدة ما حدث معها لزوجها الذي أصر على اللحاق به بمعاونة أصدقائه حتى تم القبض عليه بالفعل.

«في وسط كل القرف ده أهم حاجة في كل ده ممتنة أد الدنيا لأحمد وصحابه 5 رجالة حقيقيين وقفوا في ضهري ورغم النار اللي كانت جوا أحمد وأنه عايز يقتل الواد ده احترم رغبتي هو صحابه إني مش عايزة حد يمد ايده عليه.. احنا مش كدة.. وكان كل همهم إن حقي يجيلي بالطريقة اللي ترضيني مش ترضي غضبهم كرجالة من اللي حصل»، هكذا عبرت السيدة «لقاء» عبر حسابها على «فيس بوك»، عن امتنانها لزوجها وأصدقائه.

وبمجرد نشر «لقاء» لروايتها التي لاقت تفاعلا كبيرًا من رواد «فيس بوك»، في مشاركتها بالنشر عبر حساباتهم، بينما لموقف الزوج الذي ساند لزوجته نصيب من الشكر والفخر بوقوفه بجوار زوجته، والإصرار على أخذ حقها بالقانون.

لما تتجوزي راجل بجد

ولاقت القصة تفاعل كبير وكانت من بين التعليقات: «حقيقي أنت بنت جدعة وجوزك راجل والرجال قليل»، وفي تعليق آخر: «لما جوزك يبقي راجل ويجيبلك حقك.. التحرش جريمة»، وفي تعليق ثالث لفتاة أخرى: «أبكتني اللهم أحفظها وأحفظ زوجها وأجعل ما بينهم مودة ورحمة اللهم أرزق جميع رجال المسلمين الرحمة وأرزق جميع بنات المسلمين الزوج الصالح».

وفي تعليق لفتاة تدعى فاطمة أمين: «ما ضاع حق وراءه مطالب.. مفيش عيب في أن واحدة تعمل محضر تحرش أصلًا»، بينما عبرت آية عامر عن خوفها مؤخرًا من قضايا التحرش: «مؤخرًا جالي غير طبيعي من أن افتح للديلفري وأنا لوحدي.. بيجي في بالي حد يدخل البيت يفكر يعمل فيا حاجة».

تهمة هتك العرض

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وبمواجهته أنكر تلك التهمة، وادعى أن رواية السيدة غير صحية لكن الكاميرات المثبتة أمام شقة السيدة كانت الدليل الفني التي استندت إليه النيابة العامة في حبس المتهم بتهمة هتك العرض، وأظهرت الكاميرات وقوف المتهم خلف السيدة والتحرش بها عن طريق مد يده نحوها وتحسس جسدها.

ونسبت النيابة العامة تهمة هتك العرض، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.