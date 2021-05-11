دموع وانهيار وذعر.. أطفال فلسطين يتصدرون المشهد تحت قصف الاحتلال «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاعر الخوف وعلامات الذعر والقهر طغت على ملامح براءتهم، لما يروونه من حجيم فوق الأرض، في ربيع أعمارهم، فتصدرت صورهم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، ليعلن العالم تعاطفه مع أطفال فلسطين، الذين باتوا يواجهون نيران المحتل البغيض، جنبا إلى جنب مع أسرهم وذويهم.

دموع وانهيار أطفال فلسطين

ورصدت العديد من عدسات المصورين، لحظات انهيار بعض الأطفال وبكاؤهم على فقدانهم لذويهم، والتي أثارت تعاطف الملايين من شعوب العالم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على يد الأراضي المحتلة، وسرعان ما وُجهت لهم الدعوات من قبل الكثيرين، والدعم الشديد لهم وللقضية الفلسطينية.

وخلال تلك الصور، التي لاقت انتشارا واسعا، ظهر أحد الأطفال وهو يبكي بشدة خلال تشييعه لجثمان والده، فيما ظهر أطفال آخرون وعلامات الذعر تكسو وجوههم خوفا من أذى العدوان المحتل.

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي الشيخ جراح

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الاثنين، على المواطنين وأهالي المنازل المهددة بالإخلاء والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب اقتحام الحي من قبل أعضاء كنيست ومستوطنين.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال وعناصر الشرطة أمّنوا اقتحام أعضاء كنيست متطرفين لحي الشيخ جراح، واعتدوا بالضرب على المواطنين والمتضامنين في الحي، الذين حاولوا التصدي لهذا الاقتحام.

انتشار أعمال العنف في محيط المسجد الأقصى

ولا يزال يسود التوتر في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر أمس، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

وبدأ آلاف المستوطنين مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارعي صلاح الدين والواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق إلى حائط البراق بالقدس القديمة.