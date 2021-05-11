في ليلة 27 رمضان.. سيدة تتعرض للتحرش من عامل دليفري عند باب بيتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلة مباركة ينتظرها الكثيرون في العشر الأواخر، ليلة 27 من شهر رمضان، للإكثار من العبادات بها، حتى ينالون فضل ليلة القدر، بينما كانت تنتظر زوجها في المنزل، طلبت من أحد محلات الألبان، وجبة خفيفة للسحور «4 أرز باللبن»، حتى تستطيع استكمال عبادتها في تلك الليلة، ورغم كونها ارتدت إسدال الصلاة لاستلام الأوردر، إلا أن ذلك لا يمنعه من التحرش بها، وتحسس جسدها، بحسب بيان للنيابة العامة.

لم تكن «ل.ع» التي تسكن بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، تتخيل أن مندوب أحد محلات الألبان الشهيرة، من الممكن أن يفعل فعلته تلك في هذا الشهر الكريم، وفي تلك الليلة المباركة، ولكنه جرى التحرش بها، فحررت محضرا في قسم شرطة مصر الجديدة، قبل أن تروي ما حدث معها عبر «فيسبوك»، فهي لن تتخلى عن حقها، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة بحبس عامل «دليفري» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة داخل منزلها بدائرة مصر الجديدة.

تفاصيل واقعة التحرش بسيدة داخل أسانسير منزلها

وبينت التحريات، أن الجريمة حدثت يوم 9 مايو عندما طلبت المجني عليها بعض منتجات الألبان من محل شهير قبل موعد السحور، نظرًا لتأخر زوجها في العمل، فأرسل المحل «دليفري» بالطلبات فتسلمتها وأعطته ثمنها، ولكن بعد مرور دقائق تفاجأت بأنه يرن الجرس مره أخرى، طالبا منها أن تضع فلاشة الاسانسير حتى يساعده في الهبوط، «الشقة في الدور الـ16، مكانش ينفع أسيبه ينزل على رجليه»، بتلك العبارة أوضحت السيدة، ما جعلها تخرج للأسانسير.

وبمجرد أن وضعت فلاشة الاسانسير على الشاشة، تحسس المندوب أجزاء من جسدها، ما جعلها تهرول إلى شقتها لتغلق باب المنزل عليها خوفا من ما حدث، «اتفجأت ورجعت ورا ومحستس بنفسي غير وانا بجري ع باب الشقة وبقفل عليا الباب بالمفتاح بسرعة من جوا وأنا جسمي كله عمال يتنفض ومرعوبة»، واشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أنها حتى وإن ظلت في منزلها فهي ليست آمنة، فكيف له أن يفعل ذلك في تلك الليلة المباركة.

وأوضحت أنها تحدثت إلى والدتها بخاصية الفيديو على الهاتف التي رأت ملامح الخوف والرعب على وجهها، كما أنها ساعدتها على طمأنتها في تلك اللحظات، ما جعل والدتها تقوم بالاتصال بهم لتخبرهم بما حدث، لينفوا عمل هذا اشلاب لديهم، ثم أنكروا معرفتهم به، حتى أتى زوجها وأخبرته بما حدث، ما جعله يذهب إلى المحل.

وعندما وصل زوجها للمنزل وأخبرته بما حدث، توجه معها إلى القسم حتى يتم تحرير محضر ضد الشاب، كما توجه زوجها للمحل ليصطحب الشاب للقسم، وعقب اعتراف الشاب بما حدث مبررا ذلك بكونها «وزة شيطان»، ما أدى إلى إصدار النيابة العامة بحبس عامل «دليفري» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة داخل منزلها بدائرة مصر الجديدة.

ووجهت شكرها لزوجها في نهاية المنشور قائلة «في وسط كل القرف ده أهم حاجة ف كل ده ممتنة أد الدنيا لأحمد وصحابه 5 رجالة حقيقيين وقفوا ف ضهري ورغم النار اللي كانت جوا أحمد وأنه عايز يقتل الواد ده احترم رغبتي هو صحابه اني مش عايزة حد يمد ايده عليه»

وأنهت حديثها في المنشور الذي سردت من خلاله تفاصيل واقعة التحرش، والذي تفاعل عليه الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقولها «أنا اخترت راجل صح اللي كان واقف ف ضهري وواخدني ف حضنه وبيقولي حقك حيجيلك وبيبوس راسي وفيه حنية الدنيا وف نفس الوقت اللي عينه بتطلع نار من الغضب وماسك نفسه احتراما لرغبتي، فشكرا أد الدنيا مش كفاية».