مع تزايد الإصابات.. هل التطعيم ضد فيروس كورونا آمن للأمهات الحوامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

على الرغم من أن لقاح فيروس كورونا الذي طال انتظاره بعد أكثر من عام على الوباء، إلا أنه حتى الآن لن يكون في متناول الجميع.

وبالنسبة للأمهات الحوامل فإن هناك نقاش لا ينتهي حول سلامة تلقيح الأم والطفل على حد سواء، وفقا لموقع timesofindia.

التطعيم أثناء الحمل آمن أم لا؟

خطر كورونا أثناء الحمل منخفض، لكن الأمراض المرتبطة بـ"كوفيد 19"، مرتفعة مقارنة بغير الحوامل، وفي حين لا توجد توصيات واضحة لاستخدام اللقاح أثناء الحمل، لا تزال التجارب السريرية جارية.

ولكن يوافق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، على تطعيم الحوامل بلقاح كورونا؛ ففي الولايات المتحدة، تذهب النساء الحوامل للتلقيح، أما في الدول الأخرى يوصي مسؤولو الصحة بتجنبه، حيث لم يتم إجراء أي تجارب سريرية حتى الآن.

هل هناك أي آثار جانبية متضمنة؟

يمكن أن تتمثل الآثار الجانبية للتطعيم في الحمى والتقرح بموقع الحقن، وأعراض تشبه الزكام الخفيف، ويمكن تناول عقار الاسيتامينوفين بأمان أثناء الحمل لعلاج الحمى.

والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى المصابون بأمراض مصاحبة أكثر عرضة للإصابة بفيروس SARS-CoV-2. ومن ثم يجب احترام قرار التطعيم في مثل هؤلاء المرضى.

هل هناك وقت صحيح أو خطأ لتلقيح الحامل؟

لم يتضح بعد موعد التطعيم أثناء الحمل ولكن يجب تجنب الثلث الأول من الحمل، ويجب أخذ جرعتين من نفس اللقاح حسب الجدول الزمني.

ولا ينبغي إعطاء التطعيم مع أي لقاح آخر مثل الأنفلونزا؛ على الرغم من أنها آمنة بشكل روتيني أثناء الحمل ولكن يجب تأجيلها لمدة 14 يومًا من التطعيم ضد كورونا قبل وبعد.

هل يمكن للمرأة المرضعة تناول اللقاح؟

يمكن للنساء المرضعات الذهاب للتلقيح إذا وقعن في مجموعة عالية الخطورة، وإذا كانوا عاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويُعتقد أن لقاحات COVID-19 تشكل خطرًا ضئيلًا أو معدومًا على الأطفال حديثي الولادة من خلال لبن الأم، كما تمت مناقشته سابقًا.