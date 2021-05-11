قد تؤدي للتسمم.. 5 أشياء احذر منها عند تناول الطعام خلال أيام العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم واستقبال عيد الفطر المبارك، إذ يحرص الكثيرين على استقبال العيد بشراء الكثير من الأكلات المختلفة ليتم تناولها في العيد، فضلا عن إعداد الكحك والبسكويت في المنزل أو شراء الجاهز من من محلات الحلوى.

وهناك الكثير من العادات المختلفة التي يحرص الكثيرين عليها في عيد الفطر المبارك، ما يعرض الكثيرين إلى حالة صحية سيئة، وخصوصًا أصحاب الامراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر، ونرصد من خلال هذا التقرير الأشياء التي يجب تجنبها خلال أيام العيد لتجنب التعرض لوعكات صحية، وفق جهاز حماية المستهلك، كالتالي:

أشياء تجنبها عند تناول الطعام في عيد الفطر

1- يحرص الكثيرون على تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر المبارك، لتعويض تجنبهم لتناوله خلال شهر رمضان الكريم، ما يعرضهم إلى التعرض للتسمم في حال إذا كانت غير سليمة، لذلك يجب تجنب تناول الرنجة والفسيخ في العيد، وتعويض ذلك بتناول الأسماك الطازجة.

2- يجب الاعتدال في تناول الحلويات في العيد، لأنه قد يؤدي الإفراط فيها إلى إرباك الجهاز الهضمي وإحداث تلبكات معوية، فضلا عن أنه قد يؤدي لحدوث إسهال شديد.

3- الاعتدال في تناول الحلوى والشوكولاتة وكعك العيد لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

4- يجب أن يتم مراعاة تناول الأطعمة من مصادر موثوق فيها، وتجنب تلك التي يتم شراءها من الباعة الجائلين والمكشوفة في الشارع والطرقات لتجنب التعرض للتسمم.

5- لابد أن نراعي كم ونوع الأطعمة التي نتناولها، وعند البدء في استعادة عدد الوجبات اليومية مثل الفطار والغداء والعشاء، يجب أن يتم مراعاة تناول كمية قليلة من الطعام، والعمل على زيادة الكمية بشكل تدريجي.