الكاميرات ترصد صرخات النساء في حي الشيخ جراح (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تتوقف الاعتداءات والاعتقالات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء مستخدمة جميع الطرق غير الآدمية والهمجية وممارسة العنف ضد الفتيات الفلسطينية في حي الشيخ جراح منذ بداية الاضطرابات التي يشهدها الحي الواقع بالقدس المحتلة.

مقاطع فيديو وصور توثق الانتهاكات

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الاعتداءات الوحشية على النساء في فلسطين المحتلة بطرق وحشية من قبل عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلية وسط حالة من الغضب والاستنكار للفعلة الهمجية التي يقدم عليها عناصر الشرطة.

استنكار على مواقع التواصل الاجتماعية

كما استنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي تم توثيقها و تظهر لحظات الاعتداء على النساء الفلسطينيات في محيط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

اعتقال مريم العفيفي

كما أظهرت فيديوهات وثقتها الصحافة المحلية لاستخدام العنف المفرط تجاه النساء وذلك لحظة اعتقال الشابة مريم العفيفي خلال وقفة تضامنية في حي الشيخ جراح بالقدس.

اسمي فيروز

كما استنكر رواد موقع تويتر لحظات اعتقال الشابة الفلسطينية فيروز حسان ابنة رام الله التي لاحظت أحد الأشخاص يصور لحظة اعتقالها ونادت بصوتها أمام الكاميرا «اسمي فيروز» خلال مواجهات في منطقة بيت إيل وهي ابنة الأسير أبو فيروز المحكوم عليه بالسجن 20 عامًا.

انقذوا حي الشيخ جراح

وأطلق رواد موقع تويتر وسم «#انقذوا_حي_الشيخ_جراح» بالتزامن مع الممارسات الوحشية التي تمارسها عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحامها المتكرر للمسجد الأقصى وتمكينها للمستوطنين من دخول حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في إطار مخطط تهويد القدس.

ووفقًا لبيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فأن أكثر من 334 مواطنا فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة، منذ صباح اليوم الاثنين.

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وشهدت المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى مشاهد عنف بالتزامن مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.