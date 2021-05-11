«لازم تشيلني زي حلاوتهم».. محمد رمضان يستجيب لطلب شقيقته: ما صدق (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت «إيمان» شقيقة الفنان محمد رمضان، صورتهما عبر إحدى «جروبات» فيس بوك، وهو يحملها على طريقة إحدى مشاهد مسلسل موسى، الذي ظهر من خلالها وهو يحمل الفنانة سمية الخشاب، التي تجسد دور «حلاوتهم».

ونشرت «إيمان» الصورة معلقة عليها ساخرة: «قولتله لازم تشيلني زى حلاوتهم.. وهو ماصدق كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.. وعيد سعيد عليكم وكل حبايبكم».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة: «ربنا يخليكم لبعض.. ونبي أنتي اللي عسل في العيلة دي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا قمر ربنا ميحرمكش من بعض دايمًا».

أبناء محمد رمضان يقلدون مشهد حلاوتهم

وكان الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لأولاده «علي وكنز»، ظهرا خلالها وهما يقلدان المشهد ذاته، ويحملان بعضهما، وعلّق «رمضان» على الصورة التي شاركها لأولاده، والذي ظهر خلالها الابن علي وهو يحمل شقيقته كنز، قائلًا: «علي محمد رمضان وكنزمحمد رمضان الأخ سَنّد أخته وحمايتها..ربنا يحفظ أطفالنا جميعا».

مسلسل موسى

ويشارك الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل «موسى» الذي تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفى والد «موسى» منذ صغره، وتحمل مسؤولية أشقائه، واضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، وعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

«موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

ولفتت حلقة زواج «موسى» وحلاوتهم الأنظار، بسبب ظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، في الفرح، ضمن أحداث المسلسل، وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتديا جلبابا من اللون الأسود.