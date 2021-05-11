خناقة على 20 ألف جنيه.. القصة الكاملة لخلافات ريهام سعيد وحسن شاكوش بعد قرار محاكمته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشادة كلامية بدأت وانتهت خلال شهر رمضان الكريم بين الإعلامية ريهام سعيد ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ووصلت بهما إلى تحديد الـ29 من يونيو القادم أول أيام محاكمة حسن شاكوش، بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد والطعن في عرضها، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للمشادة التي وصلت انتقلت من ساحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكم.

خناقة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش بسبب 20 ألف جنيه

مشادة تحولت إلى خناقة بدأت بظهور ريهام سعيد في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، ولكنه تعامل معها بتعال كبير.

وأوضحت أنه رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، ولكنه طلب مبلغا ماليا كبيرا له وللفرقة المرافقة ولكنها رفضته، وتفاوضت معه على مبلغ أقل مما طلبه

وعلق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن المبلغ لم يكن مبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحا أنه طلب 30 ألف جنيها مصريا فقط، ولكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ماتسبب في المشكلة.

حسن شاكوش يتحدث عن حفلة نجل ريهام سعيد

وقال حسن شاكوش، في تصريحات سابقة له، إن عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل ريهام سعيد، «أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب»، وأكمل أنه رفض في البداية الحضور لمنعه من الغناء بقرار من النقابة، إلا أنها صممت وقالت له إنه ليس حفلا غنائيا وسيلتقط بعذ الصور التذكارية مع أبنائها وأصدقائهم فقط، «هي قالتلي إن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت حوالي 300 شخص، فقلتلها مش هينفع دي حفلة، وحتى أمن المكان مكانش راضي يدخلني ليحصل شغب وقالتلي هتاخد 30 ألف عشان ربع ساعة وصورة، وفي الأخر قعدت وغنيت واخدت 10 آلاف اديتهم لفرقتي».

رد ريهام سعيد على حسن شاكوش

جاء رد ريهام سعيد قاسيا على حسن شاكوش دون الإشارة الصريحة له، حيث نشرت صورة لـ«قاعدة حمام»، ووصفت أحد الأشخاص المجهولين بـ«الجربوع»، إلا أن الجمهور توقع أنها تقصد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ولكن دون الإفصاح عن شخصيته، وسرعان ما حذفت ريهام سعيد تلك الصورة، خوفا من الملاحقة والمحاكمة.

إحالة حسن شاكوش للمحاكمة

حددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يونيو المقبل، كأولى جلسات محاكمة المطرب حسن شاكوش، في الجنحة المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهمه فيها بسب موكلته والطعن في عرضها.