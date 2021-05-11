علاج كورونا: هل يحتاج جميع مرضى كوفيد إلى المنشطات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتسبب تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ونقص مرافق الرعاية الطبية في جعل الوضع متوتراً، مع مرور كل يوم، في جميع أنحاء العالم.

قلة من الناس ما زالوا يتعاملون مع الأمر باستخفاف من خلال عدم اتباع جميع بروتوكولات كوفيد وحتى عن طريق علاج أنفسهم بأنفسهم.

نتحدث عن علاج كوفيد، لقد سمعنا جميعًا كثيرًا عن المنشطات، يتم وصفها للكثيرين وبعضهم يتناولونها بمفردهم.

لتوضيح المزيد عن تناول المنشطات، تحدث موقع timesofindia إلى كبير أطباء أمراض الرئة في الهند د. إس كيه كاتيار، الرئيس السابق للكلية الوطنية لأطباء الصدر، وجمعية الصدر الهندية، ليكشف هل يحتاج جميع مرضى كوفيد إلى المنشطات.

ما هي المنشطات؟

الستيرويدات، وهي الصيغة القصيرة لمصطلح "الكورتيكوستيرويدات" ، هي مجموعة من الأدوية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمضادة للمناعة والتي تشبه إلى حد بعيد "الكورتيزول"، وهو هرمون تفرزه الغدد الكظرية في الجسم.

ينظم هذا الهرمون مجموعة واسعة من العمليات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية.

هل يحتاج جميع مرضى كوفيد إلى المنشطات؟

لا إطلاقا، في الواقع، سيحصل العديد من المرضى على ما يرام حتى بدون أي نوع من العلاج، بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ، والذين لا تنخفض مستويات الأكسجين لديهم، تبدأ الأعراض في التراجع مع اليوم السادس والسابع، وهم الأشخاص الذين لن يحتاجوا إلى المنشطات.

من يحتاج المنشطات؟

غالبية الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة وبعضهم حتى في الفئة المعتدلة لن يحتاجوا إلى المنشطات.

إذا انخفضت مستويات الأكسجين (التشبع أقل من 94٪) ، فهناك اتجاه تنازلي للمرض إلى جانب المضاعفات الأخرى بما في ذلك الإصابة الشديدة للرئتين والحنجرة، والحمى المستمرة عالية الدرجة لمدة أسبوع وبعد ذلك يمكن وصف المنشطات.

سيحتاج جميع المرضى المصابين بأمراض خطيرة بشكل أساسي إلى الستيرويدات.

إذا كانت الأشعة السينية للمريض بها آفة في الرئتين تتدهور ولم تهدأ الأعراض، وبدلاً من ذلك تظهر تفاقمها، فقد يتم إعطاؤه المنشطات.

كل أولئك الذين لديهم فرصة للإصابة بتليف ما بعد COVID-19 في الرئتين يحتاجون إلى تناول المنشطات.

يجب تجنب المنشطات في الأيام الخمسة الأولى ..

يجب إعطاء الجسم الفرصة لمحاربة العدوى من خلال جهاز المناعة، عن طريق إعطاء المنشطات، يتم قمع الجهاز المناعي ولا يحصل على فرصة مناسبة لمحاربة العدوى، وبالتالي، يجب تجنب المنشطات خلال أول 4-5 أيام من المرض.

يجب أن يكون الناس على دراية بمرض كورونا ويجب ألا يتجاهلوا الأعراض أبدًا، لأن كل يوم مهم في إدارة هذا المرض.

إذا كانت تقارير الاختبار سلبية ولكن لدى الشخص أعرا ...

إذا كان اختبار RT-PCR سلبيًا، وكان الشخص مصابًا بأعراض، والتي من المحتمل أن تحدث في حوالي 30 بالمائة من المرضى، فيجب عليهم إجراء الأشعة السينية وغيرها من الاختبارات من أجل التأكيد.

إذا تم تجاهله وعدم الاهتمام به، فإنه يسمح للمرض بالتقدم، ويحدث مضاعفات، مما يجعل من الصعب أحيانًا علاجه والسيطرة عليه، في بعض الأحيان، يمكن للمرء أن يذهب لإجراء فحص آخر بالأشعة المقطعية أيضًا لمعرفة الحالة الحالية للمرض والتعامل معها وفقًا لذلك، بالنظر إلى الاستخدام المتكرر للتصوير المقطعي المحوسب أثناء جائحة COVID الحالية، من المهم إجراء فحوصات بالأشعة المقطعية منخفضة الجرعات لتجنب المخاطر التراكمية لجرعات الإشعاع.

هل يمكن تناول المنشطات بدون استشارة الطبيب؟

مطلقا! لا ينبغي أبدًا بدء استخدام المنشطات دون استشارة الطبيب حتى لو كانت لديهم أعراض مشابهة لأعراض شخص تم وصف الستيرويدات له، تعتمد وصفة المنشطات على العديد من العوامل بما في ذلك العمر والأمراض المصاحبة والوزن وغير ذلك.

بعد كم يوما يتعافى المرء من المرض، يكون المرء آمنا؟

ليس عدد الأيام، ولكن ربما اتجاه المرض أيضًا هو المهم، إذا تراجعت الأعراض وتحسنت الصحة العامة للمريض، فإن مستويات الأكسجين تعود إلى وضعها الطبيعي، فهي في طريق الشفاء.

عادة، يستغرق مريض كورونا من 10 إلى 14 يومًا للشفاء ولكن في بعض الأحيان قد يستغرق وقتًا أطول إذا كانت هناك أي مضاعفات.

إذا كان الشخص يعاني من حمى لمدة 10 أيام مصحوبة بسمات أخرى، فإنه يحتاج إلى مزيد من الرعاية، عادة ما تتحسن الحالة المعتدلة والمعتدلة في غضون 7-10 أيام من المرض.