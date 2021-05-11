تعرفي على أبرز صيحات الكاجوال لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:30 مساءً - بدأ الجميع الاستعداد لبداية موسم الربيع والصيف. عادت صيحات موضة المقلم من جديد، حيث تظهر الملابس المقلمة بالطول أو العرض رائجة وبمختلف قطع الملابس سواء كانت البدلات النسائية أو الفساتين.

إليك ِاليوم من "الخليج 365 " إطلالة ملابس كاجوال ستنال إعجاب كل فتاة تستعد للصيف ..

أهم ما يجب الانتباه له في ملابس الصيف للبنات، هو الراحة تذكري دائما أن الراحة تأتي على رأس القائمة عند اختيار ملابس الصيف ، اقتني الكثير من البنطلونات الجينز، التي شيرتات، الكروب المصنوع من القماش ، والجواكيت المريحة مثل الجاكيت الجينز ،أيضا لا تنسي تنسيق ملابس الصيف مع الأحذية المسطحة الأنيقة ..

السراويل الواسعة

البنطلون من Anne Klein

اطلاله تجمع بين الشياكة و الانسيابية والبساطة ،السراويل ذات الأرجل الواسعة، وهى من القطع التي ستكون رائجة جدا لموضة ربيع صيف 2021، ويمتاز السروال الواسع أنه قطعة مناسبة للكثير من الخروجات مثل الذهاب للعمل، والخروجات الصباحية والمسائية، كلها إطلالات تعتمد على اختيارك للون وقماشة البنطلون الواسع البنطلونات الجينز الواسعة.

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الملابس الرياضية

زي رياضي من 7 days

تسيطر الملابس الرياضية على صيحات الموضة في صيف 2021، بل أصبح بإمكانك التألق بها في أي مكان، والبعض يضيف إليها لمسة من التجدد كتنسيقها مع بنطلون كلاسيك أو توب من الشيفون أو الدانتيل ، بالإضافة إلي بعض المجوهرات تغير من شكلها ويمكنك تنسيقها بأي شكل يناسبك فهي بسيطة وتعطي رونقاً انوثياً للفتيات.

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صيحات cut out

كلوي Chloé

تسيطر على ملابس ربيع وصيف 2021، نجحت في أن تفرض سيطرتها على مختلف قطع الملابس، فمن الفساتين إلى البلوزات وحتى الأكمام، ويبدو أن مصممي الأزياء حرصوا على تقديمها بشكل أنيق ومختلف هذا العام.

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البناطيل الجينز الواسعة

بنطلون جينز واسع من Concept Korea

بالتأكيد أغلبنا يعلم أن البنطلون الجينز من القطع المهمة والتي لا غنى عنها في جميع المواسم و الإطلالات ،خاصة وأنه يمكنك تنسيقه مع القمصان والبلوزات والتيشيرتات بمختلف أشكالها. ولكن من المهم أيضًا أن تختاري موديلات البناطيل الجينز الرائجة بموضة 2020-2021 مثل البنطلون الجينز الـ patchwork أو الموديل الشارلستون أو المنقسم إلى جزء كل نصف بلون.

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الفساتين الكاجوال

فستان كاجوال من Adeam

تعتبر الفساتين الكاجوال خاصة الموديلات الواسعة الرائجة بشكل كبير ضمن موضة صيف 2021 من القطع المهمة خاصة في إطلالتك للصيف. والتي يمكنك تنسيقها مع الأحذية الرياضية أو صندل بسيط يمكن أن يمنحك مظهر عصري ولا تنسي باختيارها مع حقيبة صغيرة أو متوسطة الحجم.

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التنورة الميدي والماكسي لإطلالة عملية ناعمة

التنورة من Altuzarra

تعد التنورة من القطع المهمة التي يجب أن تتوفر في خزانة الفتيات فهي تمنحك مظهر عصري ناعم وفي نفس الوقت تمنحك الشعور بالحرية أثناء الحركة،. كما أنها سوف تكون أفضل اختيار لك إن كنت محجبة وتبحثين عن إطلالة محتشمة. ويمكنك تنسيقها مع حذاء رياضي أو صندل بكعب صغير.

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