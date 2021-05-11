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طريقة عمل أرز خلطة بالمكسرات.. خطوة بخطوة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

04:55 م | الثلاثاء 11 مايو 2021

أرز خلطة بالمكسرات

أرز خلطة بالمسكرات طبق جانبي ممتاز، يقدم مع الدجاج، أو اللحم، والشوربة والجولاش، وله طريقة سهلة يمكن عمله بها مثل المحلات.

المقادير

نصف كيلو أرز.

البندق.

لوز.

زبيب.

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5 ملاعق كبيرة سمن.

4 ملاعق زيت عباد الشمس.

2 كوب ماء. 

ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

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طريقة عمل أرز خلطة بالمكسرات

يوضع سمن وزيت في قدر على النار، ويترك حتى يسخن.

يضاف ويقلب حتى يتغير لون الأرز إلى اللون الذهبي.

يصب الماء على الأرز والزبيب والملح والسكر.

يترك على النار حتى يغلي ونهدئ الحرارة لمدة ثلث ساعة.

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يكسر اللوز والبندق، ويشوح في مقلاة على النار بها سمن ويترك حتى يسخن.

يضاف البندق ويقلب حتى يتغير لونه، ويضاف اللوز ونستمر في التقليب حتى تتحمص المكسرات ويصدر عنها رائحة زكية.

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يوضع الأرز في طبق التقديم وترش المكسرات على الوجه وتقدم بالهناء والشفاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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