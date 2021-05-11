بعد محاولة منى زكي للتغيير في لعبة نيوتن.. «نفسي» يوضح علاقة قص الشعر بالقوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب أحد مشاهد ليلة أمس من مسلسل لعبة نيوتن، في سخرية بعض المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب ظهور «هنا» التي تلعب دورها الفنانة منى زكي، وهي تقص شعرها كنوع من التحدي والتغيير.

سخرية رواد فيس بوك من المشهد

وسرعان ما تداولت صورة المشهد، وانهالت التعليقات الساخرة على موقف «هنا»، التي تتسم باندفاعها وتصرفاتها التي تُحدث لها المشكلات، وجاء من بين التعليقات: «كدا بقيتي قوية وذكية وقادرة على التحدي يعني؟، وهنا قررت تبقى ذكية يا جماعة، قال يعني قصة شعرك هي اللي هتغيرك».

وعلق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، على سر الربط بين تخلي المرأة عن شعرها وقوتها، وكأنه شكل من أشكال التحدي، خلال حديثه لـ«هن»، قائلا: إنه لا توجد علاقة للربط بين الأمرين فهي مجرد دعابة، ولكن الشخص يلجأ إلى التغيير عندما يوضع تحت ضغط نفسي كبير، وهو ما تعرضت له بطلة العمل ضمن الأحداث.

وتابع استشاري الطب النفسي: «الإنسان لما بيتحط تحت ضغط نفسي كبير، بيبقى عايز يغير من أي حاجة حواليه، شكله أو لبسه، أو شغله أو أي شئ للتغلب على الحالة النفسية».

ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28

طلبت منى زكي من آدم الشرقاوي الخروج سويا حتى لا تفكر في أي شيء تعرضت له سابقا، وعملت على قص شعرها ثم ذهبت معه إلى بار.

وعمل الضابط على التحقيق مع شامبا، مساعد محمد فراج في المصنع، لمعرفة قصة الأفيون، الذي أخبره بأنه لا يصنعون العسل بالأفيون، ولكن عندما كان هناك خلافات حادة بين محمد ممدوح ومنى زكي طلب منه ذلك مرة.

وذهبت عائشة بن أحمد لسيد رجب، لقضاء يوم معه ومحمد ممدوح، سويا، وتناولوا جميعا الإفطار سويا، وبعد ذلك توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وطلب منه سيد رجب أن تدفن في العزبة.

ويبدو أن هناك إعجاب بين آدم الشرقاوي ومنة شقيقة محمد فراج؛ إذ أنها أخبرته خلال مقابلة بينهما أنها ستسافر للدراسة في اليابان وعمل على توصيلها للمطار.

وانتهت الحلقة باكتشاف محمد ممدوح أن نور ابنة سيد رجب متوفية منذ عام 2021، كونها مدفونة في نفس المكان الذي ستدفن فيه عائشة بن أحمد.