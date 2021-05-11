ألماس وذهب.. خواتم الأسنان موضة جديدة تجتاح العالم «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كل حين تظهر موضة جديدة كليا في عالم الأزياء؛ إذ ظهرت منذ فترة خلخال الرجال من الخيوط، وخواتم الرجال، وللنساء تظهر موضة غريبة من السراويل المقطعة بشكل لافت للنظر، وكذلك الكروب توب، وخواتم الأظافر، ولكن لعل أكثر الموضات غرابة، هو ما ظهر مؤخرا من قبل نجوم هوليوود، وهي ارتداء الخواتم في الفم، فما هي تلك الموضة الغريبة؟.

موضة خواتم الأسنان

الفنانة كيت ونسلت من هوليوود كانت واحدة من أبرز هؤلاء الذين بدأوا موضة الخواتم في الأسنان؛ إذ ظهرت به في أحد الفعاليات الفنية في هوليوود وجذبت إليها الأنظار، بسبب اتباعها موضة غريبة خارجة عن النمط المألوف لدى صانعي الموضة في العالم.

وكان خاتم الأسنان الذي ارتدته كيت مصنوع من الذهب، وابتسمت ابتسامة عريضة أمام الكاميرات لتظهره لجمهورها ومحبي الموضة، وقد غطى الخاتم صف أسنانها العلوي كليا.

كيت وينسلت ليست الوحيدة من نجمات هوليوود، التي اتبعت موضة خواتم الأسنان، فقد ارتدت نجمة تليفزيون الواقع أيضا خواتم للأسنان مصنوعة من الألماس، وإحداها حملت حروف اسمها باللغة الإنجليزية KIM، وزينت بها أسنانها العلوية والسفلية الأمامية، والخاتم الآخر كان عبارة عن نصف دائرة من خاتم ألماس.

وتصنع الخواتم من الفصوص والألوان، ويمكن بها تكوين جملة ما مثل I Love You، أو اسم الفتاة التي تريد ارتداء الخاتم في أسنانها، ويمكن أيضا إدخال اللولي فيها، أو الذهب، أو الفضة والألماس، وكذلك الألوان مثل اللون الفيروزي.

وتصنع تلك الخواتم عند متخصصين، يأخذون مقاس الأسنان ثم تصنع الخواتم في قوالب خاصة بتلك الصناعة.

بعد الانتهاء من صناعة خواتم الأسنان، يصبح شكلها مبهرا، ويجرى ارتدائها من أطقم الأسنان التي تصنع لكبار السن، إلا أنها تكون على الأسنان، وليس اللثة فقط.