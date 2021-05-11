تعافيت من كورونا؟.. ابحث عن هذه الأعراض بعد أشهر من الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 استئناف حياتهم الصحية بعد التعافي، ومع ذلك ، مما نتعلمه ، يمكن أن يترك فيروس SARS-COV-2 تداعيات طويلة الأمد على الأشخاص، حتى بعد اختبارهم سلبيًا.

أشارت النتائج الأحدث الآن إلى أن الأشخاص الذين قد يصابون حتى بفيروس COVID-19 البسيط قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات واضحة وطويلة الأجل قد تختلف عن الضرر الناجم عن عدوى كوفيد وفقا لموقع timesofindia.

يمكن أن يؤدي كوفيد إلى مضاعفات طويلة الأمد

بعض الأشخاص خاصة المعرضين لخطر المشكلات الصحية المزمنة أو ضعف المناعة، قد يصابون بحالات طبية تتطلب مزيدًا من الرعاية على سبيل المثال، كانت هناك عدة تقارير عن ارتفاع في النوبات القلبية وتورط القلب لدى المرضى الذين تعافوا من كورونا، قد يتعرض البعض أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكري، يمكن أيضًا أن يتسبب فيروس SARS-COV-2 في تلف الكلى.

كيف يمكن أن يؤثر كوفيد على صحتك الحيوية على المدى الطويل

هناك الكثير من الدراسات التي أجريت على المرضى المتعافين، والتي ألمحت إلى أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة على صحة القلب، والصحة العقلية للأشخاص الذين يعانون من عدوى كوفيد الشديدة.

لن يحتاج المرضى المتعافون من كوفيد فقط إلى فحوصات متابعة واختبارات، بل يقترح الخبراء الآن أن الناس الآن يبحثون عن علامات وأعراض تحذيرية للبحث عنها.

كيف تختلف هذه المضاعفات عن كوفيد الطويل؟

يتسم مرض كوفيد الطويل، أو ما بعد كوفيد بأنه متلازمة حيث يستمر مريض كورونا في الشعور بأعراض المرض بعد 4 أسابيع من الاختبار السلبي.

تشير النتائج إلى أن 1 من كل 4 مرضى مصابين بفيروس كوفيد يصابون بكوفيد طويل الأمد، الأعراض، مثل السعال المستمر، والضعف المزمن، والصداع، والألم العضلي، وضباب الدماغ يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر بعد الشفاء، وتتطلب التقييم.

ومع ذلك، وبغض النظر عن خطر الإصابة بفيروس كوفيد طويل الأمد، فقد لاحظ الأطباء أن المضاعفات طويلة المدى، بالنسبة لبعض المرضى، قد تكون مرتبطة بالأداء الحيوي، يمكن أن يكون نتيجة التهاب من الفيروس، أو الظروف الأساسية التي يمكن أن تظهر، على الرغم من أنها لا تزال عدوى في الجهاز التنفسي، إلا أن الطبيعة المترابطة يمكن أن تؤثر على صحة الشخص الأيضية والعصبية والالتهابية.

ومع ذلك، فإن المضاعفات المدرجة أدناه هي أكثر المضاعفات شيوعًا التي لوحظت في فترة التعافي بعد كوفيد، والعلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها:

مرض السكري

بالنسبة لبعض المرضى، يمكن أن يؤدي كورونا إلى تشخيص مرض السكري! يُعتقد أن الفيروس يمكن أن يتسلل إلى الأعضاء الحيوية مثل البنكرياس ويعطل تنظيم الأنسولين، يمكن لأولئك الذين يعانون بالفعل من مرض السكري أن يسجلوا تذبذبًا في مستويات السكر في الدم.

نظرًا لأن كوفيد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، يجب على المرضى البحث عن علامات مثل:

- العطش الشديد والشعور بالجوع في كثير من الأحيان

-رؤية ضبابية

- بطء الشفاء، البشرة الحساسة

-تعب وارهاق

لا ينبغي تجاهل التنميل والوخز في اليدين والقدمين أيضًا، قم بإجراء اختبارات الجلوكوز والسكر بشكل متكرر لتقييم الصحة.

التهاب عضلة القلب واضطراب القلب

كانت هناك تقارير متزايدة عن كوفيد الشديد الذي يسبب جلطات دموية ونوبات قلبية في حالات ما بعد كورونا، يمكن أن يؤثر كوفيد أيضًا على قلب الفئات العمرية الأكثر صحة، مما يجعل العديد منهم يعانون من أعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر والإرهاق، يؤكد أطباء رعاية القلب أيضًا أن عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى يمكن أن تحدث أيضًا.

في حين أنه قد يكون من الصعب تحديد علامات التورط، يعتقد بعض الأطباء أن العلامات المبكرة للالتهاب يمكن أن تظهر في وقت مبكر من اليوم الخامس للإصابة ويجب أن تتطلب فحوصات، بصرف النظر عن هذا، تشمل العلامات التحذيرية لتدهور صحة القلب ما يلي:

-عدم الراحة في الصدر

- ألم أو ضغط في الذراع

- التعرق

-ضيق في التنفس

- ضغط الدم غير المنضبط أو غير المستقر

- عدم انتظام ضربات القلب، تراكم التوتر.

الاضطرابات النفسية

لاحظت التقييمات السريرية التي تمت في إيطاليا وإسبانيا، اعتبارًا من عام 2020 أن ما يقرب من نصف مرضى كوفيد المتعافين يحتاجون إلى فحوصات ما بعد العملية والمساعدة في الاضطرابات العصبية والنفسية، النساء، على وجه الخصوص، معرضات لخطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.

بينما يوصي الأطباء الآن المرضى بإجراء فحوصات وقائية قبل الخروج من المستشفى، والنظر في الضرر العصبي الناجم عن كورونا أثناء مرحلة الأعراض، فإن بعض العلامات والأعراض التي تحتاج إلى عناية بعد التعافي هي:

-اضطرابات المزاج

-ضباب الدماغ

- قلة التركيز

- فقدان الذاكرة لفترات طويلة

- اشتداد التوتر والقلق

-الأرق المزمن

- صعوبة القيام بالمهام دون دعم

إذا استمريت في ملاحظة هذه الأعراض، بعد أسابيع من التعافي من COVID-19 ، فقد يكون من المستحسن الخضوع لتقييم نفسي والحصول على مساعدة إضافية.

مرض الكلية

شوهد بعض الأشخاص الذين يعانون من أشكال حادة من فيروس كورونا تظهر عليهم علامات تلف الكلى، حتى بدون مشاكل أساسية، يمكن أن تتسبب المستويات العالية جدًا من البروتين وعمل الدم غير الطبيعي، والعاصفة الخلوية الشائنة التي يسببها كوفيد أو مستويات الأكسجين المتقلبة في حدوث أضرار، قد تكون النتائج أيضًا أكثر خطورة بالنسبة لأولئك المعرضين للالتهاب ومرض السكري.

ومع ذلك، نظرًا لأن تلف الكلى يمكن أن يكون شديدًا ويتطلب رعاية، يمكن أن تساعد العلامات المبكرة في التشخيص والمساعدة، فيما يلي بعض علامات تدهور صحة الكلى التي يجب توخي الحذر منها:

- تورم الكاحل والقدمين

- كثرة التبول

- تغير في لون أو ملمس البول

- فقدان الوزن المفرط

- ضعف الهضم وفقدان الشهية

- ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم.