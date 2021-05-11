موديلات فساتين زفاف فضية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:37 مساءً - لم يعد لون فستان الزفاف مقتصراً على اللون الأبيض فقط، حيث حققت موضة فساتين الزفاف الفضية والذهبية رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين العرائس، مما جعل دور الأزياء العالمية تُبدع في تقديم تصاميم مختلفة لموديلات فساتين زفاف بهذه الألوان.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات فساتين زفاف فضي 2021، لإطلالة عصرية وجذابة في ليلة زفافكِ:



فستان زفاف فضي من Pronovias

فستان زفاف فضي من Pronovias



قدمت ماركة Pronovias العديد من التصاميم الجذابة لفساتين زفاف فضية، أعجبنا منها هذا التصميم، لفستان زفاف فضي، مُصمم من توب بأكمام طويلة مع فتحة صدر حرف V، وأكتاف عريضة.

وصُممت تنورة الفستان بتصميم ماكسي طويل، فيما جاء الفستان مُطرزاً بالخرز والكريستال الفضي اللامع.

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فستان زفاف فضي من The Atelier

فستان زفاف فضي من Pronovias



لتصميم أكثر فخامة وجاذبية بفستان زفاف فضي، قدمت ماركة The Atelierهذا الفستان الفاخر، المُصمم من توب كب بأكتاف ساقطة من الريش، مع تطريز فضي على الصدر، أما التنورة فجاءت بتصميم A line منفوش، مع ذيل طويل منسدل، كما صُممت بتطريز جذاب باللون الفضي.

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فستان زفاف فضي من Nicole Milano

فستان زفاف فضي من Nicole Milano



لتصميم أكثر نعومة يناسب العروس الرومانسية، قدمت ماركة Nicole Milano هذا الفستان الأنيق، المُصمم من توب one Shoulder، مُطرز بالخرز الفضي والورود باللون الفضي والأزرق الفاتح والأبيض، مع تنورة بتصميم A line، من التول المنفوش.

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فستان زفاف فضي من Kynah

فستان زفاف فضي من Kynah



لاقت فساتين الزفاف الهندية رواجاً كبيراً بين الكثير من العرائس في الآونة الأخيرة، وإذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وأنيق لفستان زفاف هندي فضي، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من Kynah، لفستان زفاف مصمم من توب بتطريزات باللون الفضي، مع حمالات رفيعة باللون الأزرق الداكن.

وصُممت تنورة الفستان باللون الأزرق الداكن مع تطريزات باللون الفضي، على شكل خطوط طولية رفيعة، فيما صُممت طرحة الفستان من التول الأزرق المُطرز بالخرز والكريستال الفضي.

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فستان زفاف فضي من Yumi Katsura

فستان زفاف فضي من Yumi Katsura



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري أكثر اختلافاً، قدمت ماركة Yumi Katsura هذا التصميم، لفستان زفاف من الساتان باللون الأوف وايت، صُمم بتوب ذي رقبة وأكتاف مُطرزة بالكامل من الخرز والكريستال الفضي اللامع، مع شراشيب بيضاء مُطرزة بالخرز الفضي، لإطلالة أكثر فخامة وعصرية.

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