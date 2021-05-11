ماسك للوجه من النجمات الهنديات لبشرة مشرقة ونقية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:37 مساءً - تشتهر النجمات الهنديات بجمال بشرتهن ونقاوتها، ويُعرف عنهن أنهن يملن كثيراً الى استخدام المكونات الطبيعية التي تمد البشرة بمتطلباتها الأساسية لتبقى مشرقة وخالية من الشوائب على الدوام. فإذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة مشرقة ونقية في العيد، نرصد لك أفضل ماسك للوجه من النجمات الهنديات بمكونات متوافرة في مطبخك.



أفضل ماسك من النجمات الهنديات

تتساءل نساء كثيرات حول نقاء وجمال بشرة النجمات الهنديات، مثل آيشواريا راي Aishwarya Rai، وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، وكارينا كابورKareena Kapoor، وغيرهن... فالسر وراء ذلك هو مواظبتهن على تطبيق ماسك طبيعي للوجه تعلمن تحضيره من جداتهن، وهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمكونات التي تمد البشرة بحاجاتها الضرورية التي تحافظ على شبابها ونضارتها وإشراقتها.

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مكونات تحتاجينها

ماسك للوجه من النجمات الهنديات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق.

ملعقة صغيرة من العسل.

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طريقة التحضير والتطبيق

ماسك للوجه لبشرة مشرقة



اهرسي الأرز المسلوق جيداً. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً كلاً من الزبادي والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة حول العينين. اتركي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

طبقي هذه الماسك مرة يومياً لمدة أسبوع قبل العيد.

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فوائده

ماسك للوجه تستخدمه بريانكا شوبرا



ترطيب البشرة هو أحد العوامل الرئيسية التي تحافظ على شباب البشرة، بالتالي فإن العسل الموجود في هذه الوصفة يعمل على ترطيب البشرة في الأعماق، مما يمنع إصابتها بالترهلات، ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساعد في معالجة البثور وحب الشوائب، مما يمنح البشرة النعومة والنضارة. أما اللبن فمعروف عنه أنه غني بالفيتامينات الضرورية المغذية للبشرة، والتي تؤخر ظهور علامات التقدم في السن عليها، لا سيما الخطوط الدقيقة، كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت وترطيب البشرة وإزالة الهالات السوداء وعيوب البشرة الأخرى. بدوره، يؤدي الأرز دوراً كبيراً في تعزيز مرونة الجلد وتجديد شباب البشرة، نظراً الى احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فيما تعمل المركبات الفينولية الموجودة فيه كمضاد للالتهابات الجلدية مثل تهيج البشرة واحمرارها، إضافة الى أنه يكافح الجذور الحرة التي تسرّع في ظهور التجاعيد والترهلات على البشرة.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص