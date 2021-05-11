أفكار لقضاء عيد الفطر 2021 في البيت.. حوليه لحمام سباحة وقاعة سينما

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال عيد الفطر 2021، تغلق جميع المحلات والمولات أبوابها في الـ9 مساء، إذ لازالت كورونا تلقي بظلالها الكئيبة للعام الثاني على التوالي، لتمنع بهجة العيد من الانتشار، ويضطر المصريون، إما للعودة باكرا إلى البيت دون أنشطة، أو تحويل المنزل إلى مكان ترفيهي فيه يمكن قضاء أوقاتا ممتعة، وفيما يلي بعض الأفكار، التي ستشعر الأطفال أنهم خرجوا إلى أجواء الشارع والمصيف، بحسب موقع «جوود هاوس»، المتخصص في شؤون الأسرة والبيت.

الذهاب لصلاة عيد الفطر 2021

صلاة العيد واحدة من أهم الطقوس التي تشعر المسلمون بالبهجة والسعادة، لذا احرصي على ذهاب الأسرة للصلاة في المساجد، وبذلك يكونوا قد حصلوا على بهجة العيد في الصباح الباكر، ومن ثم تبدأ الاحتفالات في البيت على طريقتك الخاصة.

قاعة سينما في البيت لقضاء عيد الفطر 2021

- جهزي الفشار والمشروبات قبل العرض.

- تحضير فيلم جديد لرؤيته في تلك السهرة.

- الحرص على إطفاء الأنوار في الوقت المحدد لمشاهدة الفيلم.

- مراعاة البريك خلال مشاهدة الفيلم، ويمنع استخدام الهواتف أو عمل أصوات.

- يجب أن يكون التليفزيون هو السينما، يوضع في مكان عالي ليكون مريح للمشاهدة.

- تجهيز فيلم على فلاشة أو إيصاله بالإنترنت لمشاهدة الفيلم.

بسين في البيت لقضاء عيد الفطر 2021

- استخدمي كرات الحمام التي تخرج فقاقيع، وجليتر في الماء.

- زيلي فرش الحمام كاملا قب البدء.

- يملأ البانيو بالماء.

- استخدمي ألعاب الأطفال لتشجيعهم على الاستمتاع بالبسين.

- يمكن أيضا استخدام نظارة الغطس والمايو.

- يجب مراقبة الأطفال طوال تلك الفترة؛ لأن الغرق ليس مستحيلا.

- جهزي السناكس والمشروبات والعصائر قبل بدء فقرة الأطفال مع البسين.

جنينة في البلكونة لعيد الفطر 2021

بعد مشاهدة الفيلم والاستمتاع بالبسين في البيت، تصبح البلكونة هي المكان الوحيد في المنزل المطل على الشارع، وباتباع بعض الخطوات يمكن أن تصبح كحديقة الألعاب.

- ضعي خيمة الأطفال في البلكونة ليستمتعوا باللعب في الهواء الطلق.

- افرشي البلكونة بالنجيلة الصناعية لتغيير المشهد حول الأطفال.

- ضعي المخدات ليجلسوا عليها للراحة من اللعب والوقوف.

- يمكن أيضا تحويل البلكونة إلى قعدة عربي، لتصبح مثل الكافيه، ويجتمع فيها الأسرة.

- ضيفي إليها القليل من الألوان بوضع الزرع، وطاولة صغيرة للمشروبات.