أبناء محمد رمضان يقلدون مشهد «فرح حلاوتهم» في موسى: علي شايل كنز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لأولاده «علي وكنز»، ظهرا خلالها وهما يقلدان مشهد والدهما في «فرح حلاوتهم»، ضمن أحداث مسلسل «موسى»، الذي جمعه بالفنانة سمية الخشاب.

وأثار المشهد الذي جمع بين سمية الخشاب ومحمد رمضان، الجدل والتفاعل مع كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور الفنان أحمد سعد، طليق الفنانة المذكورة، وإحياءه الحفل من خلال الغناء والرقص أيضًا.

ابن محمد رمضان يقلده في مسلسل موسى

وأرفق الفنان محمد رمضان تعليقًا على الصورة التي شاركها لأولاده، والذي ظهر خلالها الابن علي وهو يحمل شقيقته كنز، قائلًا: «علي محمد رمضان وكنزمحمد رمضان الأخ سَنّد أخته وحمايتها..ربنا يحفظ أطفالنا جميعا».

لازم تشيلني زي حلاوتهم

وخلال تجمع عائلي، طلبت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، أن يحملها مثلما فعل مع الفنانة سمية الخشاب، ضمن أحداث مسلسل موسى، وأرفقت تعليقًا على الصورة بعدما لبى طلبها، وظهرت معه برفقة شقيقها وزوجها، قائلةً: «لمة رمضان ماتحلاش غير مع عيلة رمضان، كل سنة واحنا وأنتم طيبين وبخير دايما، لازم تشيلني زي حلوتهم».

مشهد فرح حلاوتهم

وظهر الفنان محمد رمضان، في مسلسل موسى وهو يتزوج من الفنانة سمية الخشاب، «حلاوتهم»، التي ظهرت خلال المهد مرتدية فستان فرح لونه أبيض، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد بجانب الثنائي، مرتديا جلبابا من اللون الأسود وحملها، وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام.

مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة؛ إذ يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.