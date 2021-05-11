طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف أميرة شنب، في برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل جلاش باللحمة

لفة جلاش

زبدة

سمنة مذابة

لحمة مفرومة

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

قرفة

جوزة الطيب

بهارات

ثوم مفروم

حبهان

ورق لورى

مستكة

بيض

لبن حسب الرغبة

طريقة تحضير جلاش باللحمة

للعصاج يوضع ملعقة من السمنة في الووك ويضاف إليها اللحم وورق لورى وبهارات وملح وفلفل وقرفه وجوزة الطيب وحبهان ومستكة وتقلب، ثم يضاف إليها البصل والثوم وتقلب وتترك على النار حتى تكتمل النضج.

ترص طبقات الجلاش في صينية الفرن ودهنها بالسمنة.

يضاف العصاج إلى طبقات الجلاش ثم تقطع قبل دخول الفرن.

يوضع الجلاش في الفرن على درجه حرارة متوسطة حتى تكتمل النضج.

يمكن إضافة البيض المخفوق مع ملح وفلفل مع كوب من اللبن للحصول على جلاش مقرمش نصف فترة التسوية.

تقدم ساخنة وبالهنا.

مقادير عمل جلاش بالجبنة

لفة جلاش

زبدة مذابة

جبن مشكلة مبشورة

حلقات زيتون أخضر وأسود

فلفل رومي مفروم

طماطم جوليان بدون القشر

لبن

بيض

طريقة عمل ​جلاش بالجبنة

افردي طبقات الجلاش في صينية الفرن، وادهنيها بين الطبقات بالزبدة المذابة.

ضيفي الجبن والزيتون والفلفل والطماطم.

افردي طبقات أخرى من الجلاش ويدهن بين الطبقات زبدة وتقطع.

يضرب البيض مع اللبن.

ويسقى به الجلاش.

ويدخل الفرن.

ويقدم ساخنا.

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضاء بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير جلاش بالجبنة البيضاء

جلاش.

سمن.

جبنة فيتا.

فلفل أخضر رومي.

طماطم مفرومة.

كوب لبن.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل جلاش بالجبنة البيضاء

اخلطي الجبنة الفيتا مع الفلفل الأخضر الرومي والطماطم المفرومة.

يدهن ورق الجلاش بالسمنه السائحة وترص منه طبقة في صينية، ثم يفرد خليط الجبنة.

يضاف على الوجه طبقة أخرى من ورق الجلاش المدهون بالسمنه ويقطع مربعات.

يخلط اللبن والبيض مع الملح والفلفل الأسود.

يضاف خليط اللبن على الجلاش يدخل الفرن ثم يقدم.