مواقف أثارت بها حلا شيحة الجدل: عمليات تجميل وخناقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد عادت الفنانة حلا شيحة، تثير الجدل وتتصدر ساحات التريند ومواقع البحث المختلفة، بعدما فاجئت متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بتحديث صورتها الشخصية بصورة جديدة وهي مرتدية الحجاب، فضلًا عن حذف الصور الأخرى، ولم تترك سوى أدعية دينية وصور أخرى عائلية تجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة، التريند، عقب التصرف المثير للجدل، ويُقدم «هُن» أبرز المواقف التي أثارت بها الفنانة الجدل، خلال السطور التالية.

التدخين

سبق وأن أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل بعدما ظهرت في صورة برفقة البلوجر والإنفلونسر مي إبراهيم، والتقطت الصورة وهي تخفي السيجارة خلف ظهر مي، لكنها ظهرت في المرآة خلال الكاميرا، وهو الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات كون تدخين النساء للسجائر أمرا غير رائجا في المجتمع المصري.

الحجاب

كانت حلا شيحة، أعلنت خلعها للحجاب بعدما اختفت عن الساحة الفنية والإعلامية بعد زواجها وسفرها مع زوجي الكندي، وغابت عن الظهور في الدراما التلفزيونية لمدة 20 عامًا، و13 عامًا من شاشات السينما، لكنها عادت ترتديه مجددًا خلال مشاركتها في مسلسل زلزال، الذي شارك قبل عامين في السباق الرمضاني، وظهرت في عدد من الصور التي تجمعها بالفنان محمد رمضان وهي ترتديه، مع جلباب فضفاض وإيشارب مربوط من منتصف الرأس، بالإضافة إلى حجاب قاتم اللون.

خناقة إلكترونية مع متابعة

كانت تصدرت حلا شيحة، التريند، بعدما عنفت معجبة ومتابعة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعدما طالبتها بالاهتمام بأولادها، وبدأت تفاصيل الواقعة حينما نشرت الأولى صورة لها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «الصورة فكرتني بياسمين في السلم والتعبان، من أحب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية ومختلفة وجديدة وقتها، ولحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده، أنا سعيدة إني كنت من أبطال الفيلم، وبطله الحقيقي طبعا طارق العريان ومحمد حفظي وسامح سليم، نفسي أرجع أقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم والتعبان».

وعلقت المتابعة علي الصورة قائلة: «يا بنتي روحي لعيالك بلاش بكاء على الأطلال، الزمن هرب بيكي خلاص».

وجاء رد حلا قائلة :«عيالي معايا ودي حياتي مش حياة حضرتك، إنتي خليكي في حياتك».

عمليات التجميل

وكانت كشفت الفنانة حلا شيحة، عن السر خلف التغير الملحوظ في ملامحها، موضحة أنها أجرت عملية تجميل بسيطة بأنفها.

وقالت حلا خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4: «عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة».

وأوضحت حلا، أنها كانت ترغب منذ زمن في إجراء هذه العملية: «من زمان وأنا كان نفسي أعملها، وطول عمري كنت بحس إن في حاجة بتخطف عيني».