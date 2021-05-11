حارب كورونا.. هذا الخليط العشبي البسيط يعزز مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد تعزيز مناعتك أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها الآن لوقاية نفسك من كوفيد-19 الخطير، تعد إضافة مضادات الأكسدة والأطعمة الغنية بالمغذيات إلى نظامك الغذائي واتباع عادة نمط حياة صحي إحدى الطرق لتقوية جهازك المناعي.

طريقة أخرى فعالة هي شرب طهو عشبي، يمكن أن يساعد تناول المشروب الدافئ المصنوع من الأعشاب والتوابل في تقوية نظامك الداخلي ومحاربة مسببات الأمراض.

هنا لدينا وصفة أخرى ممتازة لتعزيز المناعة، هذا المزيج العشبي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة رئتيك وبناء صحة مناعية وفقا لموقع timesofindia.

المكونات

عصير 1 ليمونة

1 عود قرفة

3-4 فصوص ثوم

الزنجبيل المبشور

1 ملعقة كبيرة بذور الحلبة

طريقة تحضير المشروب

خذ مقلاة عميقة وصب 2 لتر من الماء فيها، أضف عود القرفة، وفصوص الثوم، والزنجبيل، وبذور الحلبة إلى الماء واتركها تغلي لبضع دقائق.

بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، اخفض اللهب واترك الخليط ينضج لمدة 3 إلى 4 دقائق، أطفئ الغاز ودع المشروب يبرد، صفي المشروب قبل صبه في زجاجة، يستهلك 250 مل على الأقل من الخليط مرتين في اليوم ويضاف الليمون قبل تناوله، يمكنك تخزين المشروب طوال اليوم خارج الثلاجة.

فوائد شرب هذا الخليط

توجد جميع المكونات المستخدمة في تحضير هذا الخليط بشكل شائع في كل مطبخ، يمكن أن يؤدي تجميعها معًا إلى زيادة الفائدة المحتملة للخليط.

أوراق القرنفل

تعمل أوراق القرنفل كمعزز طبيعي للمناعة، يمكن أن يؤدي تناول عدد قليل من أوراق القرنفل كل يوم إلى مكافحة العدوى والالتهابات، يمكن لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات محاربة الفيروس ومنع عدوى الجهاز التنفسي، يمكن أن تساعد هذه العشبة أيضًا في الوقاية من الحمى ونزلات البرد والسعال والالتهابات الفيروسية الأخرى.

القرفة

تعتبر التوابل العطرية التي تستخدم غالبًا لإعداد الأطباق الحلوة مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والبروانثوسيانيدين، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات الموجودة في القرفة في تقليل فرص الإصابة بمسببات الأمراض.

بذور الحلبة

يمكن أن تساعد الخصائص القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لبذور الحلبة في تجنب احتباس الماء ومنع انتفاخ البطن وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، إلى جانب ذلك، فإن مركبات الأحماض الأمينية الموجودة في بذور الحلبة تحفز إفراز الأنسولين وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الثوم

يمكن أن يساعد تناول الثوم في زيادة عدد الخلايا التائية المقاومة للفيروسات في مجرى الدم، يحتوي الثوم الكامل على مركب يسمى الأليسين، والذي يتحول إلى مركب الأليسين، وهو العنصر النشط الرئيسي في الثوم، يمكن أن يساعد هذا المركب في مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض.

الزنجبيل

الزنجبيل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تعزز صحة المناعة، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الزنجبيل إلى مكافحة الالتهاب والحفاظ على قوة جهاز المناعة، تشير العديد من الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعزز الاستجابة المناعية.