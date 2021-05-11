لقطات أسرية من حياة نور خالد النبوي بعد مشاركته في «الاختيار 2»: «يخطف العقل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بموهبته الفنية المميزة، وملامحه الجذابة، تمكن الفنان الشاب نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي، لفت الأنظار إليه بقوة، عقب مشاركته ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2، بعد تجسيده دور الضابط الشهيد أحمد شوشة.

وسرعان ما تم تداول العديد من صور الفنان الشاب، التي حازت على إعجاب العديد من الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نالت العديد من التعليقات التي جاءت من بينها «هذا الشبل من ذاك الأسد.. طالع لباباه قمر زيه.. ملامحه مميزة أوي.. يخطف القلب والعقل».

معلومات عن نور خالد النبوي

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفنان الشاب، وعدد من الصور التي جمعته بأسرته.

- من مواليد تسعينيات القرن الماضي.

- درس التمثيل والإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية.

- شارك مؤخرا ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 2»، بشخصية الضابط أحمد شوشة.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أكثر من 20 ألف.

مسلسل الاختيار ٢

ومسلسل الاختيار2، من تأليف هاني سرحان، الذي اختار له عنوان رجال الظل، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وهو من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

أبطال مسلسل الاختيار 2

ويشارك في بطولة العمل، كل من أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وكريم عبدالعزيز وإنجي المقدم وبشرى وإياد نصار وهادي الجيار وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ورياض الخولي وأحمد شاكر عبداللطيف؛ وأحمد سعيد عبدالغني وعمر الشناوي وطارق صبري، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وكريم فهمي ومحمد كيلاني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وأحمد فهمي وعبدالرحيم حسن.