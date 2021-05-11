دعاء ختم القران الكريم.. اللهم أجعله شفيعًا لنا يوم القيامة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء ختم القرآن الكريم، هو الأمر الذي يحرص عليه المسلمون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، خاصةً في ليلة 29، وهي آخر الليالي الوترية، لليلة القدر.

وينوي المسلمون خلال هذة الليلة بختم القرآن للميت أو ما يُعرف باسم ختمة المصحف للميت، على روحه.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، دعاء ختم القرآن الكريم.

دعاء ختم القرآن الكريم

- اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آثناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يارب العالمين.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمرى، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى، وأجعل الحياة زيادة لى فى كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر.

-اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آثناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.

أدعية ختم القرآن الكريم

-اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

-اللهم يا واجب الوجود، وبك كل موجود، لا تدركه الأبصار لكمال ذاتك وتدرك أنت الأبصار لحظاتك بصفاتك فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عززنا عن إدراك ما خلق.

- أدعوك اللهم بما دعاك به موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

-اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.