طريقة عمل الكريب بالفراخ.. خطوة بخطوة في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريب بالفراخ، من أكثر الأطعمة والمحببة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده، إذ يحرص الأطفال والكبار على تناوله كونه من أكثر المأكولات اللذيذة وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم وتقويه.

يحرص الأطفال بشكل خاص على تناول الكريب بالفراخ في عيد الفطر المبارك، وبجواره كوب من البيبسي أو العصير البارد، في الطقس الحار والسيئ في فصل الصيف.

وإليك طريقة عمل الكريب بالفراخ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الكريب بالفراخ

مقادير الكريب بالفراخ

بيضتان

كوب من الدقيق

كوب من اللبن الرائب

ملح

قطع من الدجاج المقطعة

فلفل رومي مقطع

كمية من جبنة الشيدر

ملعقتان من الزيت النباتي

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بهار الدجاج

فص من الثوم

طريقة تحضير الكريب بالفراخ

- نخلط البيض والطحين واللبن الرائب والزيت النباتي والملح بشكلٍ جيد مع بعضها البعض باستخدام الخلاط الكهربائي.

- نصفي الخليط الذي قمنا بتحضيره باستخدام مصفاة رفيعة، ونتركه لمدة ساعة على الأقل بداخل الثلاجة.

- نحضر مقلاة مسطحة بشكلٍ كامل، ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة السائحة. نسخن المقلاة وبداخلها الزبدة، ومن ثم نمسح باستخدام منديل نظيف وصحي المقلاة، مع ترك المقلاة على درجة حرارة منخفضة.

-نسكب المزيج بداخل المقلاة بشكلٍ تدريجي، ونقلب الكريب من كلا الجهتين، حتى يصبح لونها مائلاً إلى الذهبي، ونطبق هذه الطريقة على كافة العجينة.

- نحضر مقلاة، يوجد بداخلها القليل من الزيت النباتي، ويمكن استبداله بالسمنة، ونضع بداخله الكريب، ونحمره من كافة الجوانب، وعندما يصبح لونه مائل إلى البني من كافة الجوانب، نرفعه عن النار.

- نضع الكريب المحشوّ بالفراخ بداخل صحن لائق للتقديم، وبجانبه سلطة من النوع الذي نحبه، وكمية من المخلّلات.