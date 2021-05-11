طريقة عمل كيكة الشوكولاتة خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - تعد كيكة الشوكولاتة من أطباق الحلوى الشائعة التي تلقى مكانها بشكل كبير خلال فصل الصيف داخل البيوت المصرية، وذلك في محاولة للحصول على الفواكه بشكل رطب ومذاق جيد، لذا نقدم لكِ طريقة عمل كيكة الشوكولاتة على طريقة الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة السريعة

بسكوت شاي

3 أكواب لبن

3 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان

1 علبة كريم كراميل

1 علبة حليب مكثف محلى

3 ملعقة كاكاو خام

1 علبة قشطة

للتزيين

كريمة مخفوقة

شوكولاتة مدورة

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة السريعة

على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان.

يرفع على النار ثم يضاف الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطة وتقلب جيدا.

في بايركس ترص طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة.

تكرر الطبقات ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك تقدم وتزين بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة المدورة ​.

طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة

مقادير عمل كيكة بصوص الشوكولاتة

2 كوب دقيق

3 بيضة

رشة ملح

1 و نصف كوب سكر

1 كوب زيت

3 ملعقة كبيرة كاكاو

1 و نصف كوب لبن

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

شوكولاتة مبشورة للوجه

طريقة تحضير كيكة بصوص الشوكولاتة

في الخلاط يوضع السكر مع الزيت مع كاكاو مع اللبن.

ثم يضاف الفانيلا وتخلط جيدا.

ثم نأخذ نصف كوب ونصف من الصوص للزينة.

ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر والبيض على الخليط وتخلط جيدا.

ثم توضع في صنية فرن ثم توضع الكيكة في الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180.

ثم تزين بصوص كاكاو.