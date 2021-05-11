فقدت جنينها.. تعاطف الفتيات مع ياسمين عبدالعزيز بعد ضرب العوضي لها: كلهم أبو حجر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحياة الوردية والرومانسية التي عاشتها «غزل» التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في مسلسل «اللي مالوش كبير» تبدلت فجأة وحل مكنها الجفاء، وانقلبت حياتها مع شريكها «سيف الخديوي»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي رأسا على عقب، إذ إنهال عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ومن ثم فقدت جنينها التي لم تستطع أن تخبره بحملها بسبب الظروف التي يمر بها.

بكاء وانهيار تام دخلت فيه «غزل»، بعدما تعرضت للضرب من زوجها، الذي أعاد الذكريات السيئة لها بسبب العنف الذي سبق وتعرضت له من قبل زوجها الأول، الذي كان يذيقها ضربا مبرحًا ويسيء التعامل معها.

تعليق الفتيات على ضرب غزل: كلهم مصطفى أبو حجر

تعاطفت الفتيات والسيدات مع مشهد ضرب «غزل»، «ملهاش حظ في الرجالة، اللي بيمد ايده على مراته ويعذبها ده مش راجل وبيفرض سيطرته وخلاص، ضرب أي ست بيكون بطلاق، هي حقها خايفة على نفسها وعلى ابنها وهو معذور بعد ما أخوه مات مدبوح، كلهم مصطفى أبو حجر».

يشير الفتيات الى عبارة «كلهم مصطفى أبو حجر»، باعتبارها دليل على الخيانة والعنف الذي يصدر من الطرف الآخر في العلاقة، والتي قالتها الفنانة حنان ترك، في فيلم «حب البنات»، بعدما تركها والدها الذي يدعى «مصطفى أبو حجر» هي ووالدتها حتى يتفرغ لنزواته العاطفية.

يذكر أن مسار المسلسل تحول كليًا خلال الحلقتين الماضيتين، عقب قتل مالك، الذي قام بدوره حفيد الفنان الراحل محمود ياسين وابن الكاتب والمؤلف الروائي عمرو محمود ياسين، وتم إلقاء جثته على الطريق، وهو الأمر الذي جعل الخديوي يعزم على الانتقام له ممن قتلوه بالدم البارد، حتى وقع في مشكلات عدة مع زوجته غزل، الذي أدى لضربها من شدة عصبيته بعدما فقد شقيقه الأصغر.

مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول شخصية غزل «ياسمين عبد العزيز»، الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية وتدخل في صراع مع سيف الخديوي «أحمد العوضي»، المتزوج من سيدة ليس بينهما علاقة حب، وينتهي هذا الصدام بينهما ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.