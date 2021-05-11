نصائح جمالية تجعل إطلالتك مثالية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:36 صباحاً - هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكن التغاضي عنها في إطلالة المرأة، خصوصاً في الأعياد والمناسبات، فإذا أهملتها تفسد مظهرها بشكل واضح، وإذا أخذتها بالاعتبار تجعل إطلالتها مثالية ومكتملة من النواحي كافة. ومع اقتراب عيد الفطر، نرصد لك أهم النصائح الجمالية التي تجعل إطلالتك مثالية في العيد.



بشرة مشرقة

بشرة مشرقة



لا يمكن أن تحصل المرأة على مظهر مثالي في العيد من دون بشرة مشرقة وخالية من الشوائب، مهما حاولت إخفاء العيوب بمستحضرات المكياج. لذلك قدمي العناية اللازمة لبشرتك قبل العيد لتستعيد سريعاً حيويتها ومرونتها وتصبح أكثر إشراقاً وتوهجاً. قومي أولاً بعمل مقشر منزلي لإزالة خلايا الجلد الميت باستخدام السكر والخيار والقليل من الماء. قطعي الخيار الى شرائح وأضيفي إليها القليل من السكر والماء، وقومي بفرك وجهك بها بهدوء. اشطفي وجهك جيداً بالماء، من ثم اخلطي القليل من الزبادي والكركم لتحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق، بعدها اغسلي وجهك بغسول لطيف واشطفيه بالماء الدافئ.

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شعر صحي وتسريحة ناعمة

شعر صحي وتسريحة ناعمة



الشعر الصحي واللامع هو أحد دلالات الجمال والأنوثة لدى المرأة. لذلك، من المهم جداً الاهتمام بشعرك قبل العيد إذا كان باهتاً أو خشناً أو منفوشاً، بحيث يبدو حيوياً وحريرياً خلال وقت قصير. بإمكانك مثلاً تطبيق زيت جوز الهند الدافئ على شعرك وفروة رأسك وتركه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو لطيف وشطفيه بالماء الدافئ. أما بالنسبة الى تسريحة الشعر، فاحرصي على اعتماد إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والناعمة في الوقت نفسه، مثل تسريحة الكعكة المصقولة، المنخفضة أو العالية، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، أو تسريحة الشعر المالس المنسدل، أو أحد تسريحات الشعر نصف المرفوع...

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لا تهملي أظافرك

العناية بالأظافر



لا تكتمل إطلالة المرأة في العيد من دون أظافر أنيقة وصحية. لذلك، احرصي أولاً على فرك يديك وأظافرك جيداً باستخدام الليمون الحامض للتخلص من الاسوداد والشوائب، من ثم رطّبي أظافرك باستخدام أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الورد، أو باستخدام أحد الكريمات المرطبة الفعالة... قومي بإراحة أظافرك ليوم واحد وامنحيها الفرصة لكي تتنفس، من ثم استخدمي أحد ألوان المناكير الرائجة والعصرية، مثل الأحمر، البرغندي، البنفسجي، الزهري، النيود بتدرجاته المختلفة، الأزرق... بما يتناغم مع ملابسك.

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تغطية طبيعية للبشرة

تغطية طبيعية للبشرة



مهما كان أسلوب المكياج الذي ترغبين في اعتماده، وألوان المكياج التي تودين استخدامها خلال فترة العيد، احرصي على اعتماد تغطية خفيفة للبشرة للحفاظ على مظهر طبيعي ناعم. كذلك، امنحي وجهك تورداً جذاباً باستخدام البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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