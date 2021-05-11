كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:36 صباحاً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد عطور بنفحات العود في مختلف إطلالاتهن، إذ يعرف العود بأنه من أكثر مكونات العطور التي تدوم لفترة طويلة على الجسم.



وهناك عدة أسباب لشعبية العود والاستعانة به ضمن تركيب العطور الفخمة، ويمكن الاستعانة به في المناسبات الخاصة، وكذلك بالسهرات المسائية، لذا فالعود هو العطر المثالي الذي تختارينه، وبمجرد أن تعتادي على التوابل المخملية للعود، من الصعب تجربة عطور أخرى.



كيف تختلف رائحة عطور العود على البشرة بعد فترة؟





تجعل كيمياء الجسم رائحة العطر مختلفة تماماً من شخص إلى آخر، لكن يختلف الأمر مع العود، إذ يحتفظ بطابعه الأصلي على البشرة الأكثر جفافاً، حيث تفرز هذه البشرة كمية أقل من الزيت لتخفيف كثافة العطر، وهذا يعني أيضاً أنه يتغير ويتطور أكثر على البشرة الدهنية، والتي تزدهر فيها جوانب معينة من نوتة العود بشكل أكبر.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على عطور نسائية فخمة بنفحات العود 2021، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



عطر Oud & Santal Les Heures Voyageuses من كارتييه Cartier





عطر Oud & Santal Les Heures Voyageuses من كارتييه





إذا كنت تبحثين عن عطر هادئ وناعم، يمكنك الاستعانة بعطر Oud & Santal Les Heures Voyageuses من ماركة كارتييه، إذ يدخل في تركيبه العود الطبيعي، وخشب الصندل الجذاب، وبمجرد وضعه على جسمك يمنحك إحساساً بالراحة والجاذبية.

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عطر A Nocturnal Whisper من جوتشي Gucci





عطر A Nocturnal Whisper من جوتشي





إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة، وتبحثين عن عطر مناسب لهذه الإطلالة، يمكنك الاستعانة بعطر A Nocturnal Whisper من جوتشي Gucci، الذي يتكون من خلاصة العود الممزوجة مع البنزوين والجلد والزعفران، وستضيف هذه الرائحة الحيوانية الداكنة التباين والتعقيد إلى العطور، ويمنحك سحراً خاصاً.

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عطر Dior Oud Ispahan من ديور Dior





عطر Oud Ispahan من ديور Dior





لعطر قوي يناسب إطلالة مسائية جذابة، يمكنك الاستعانة بعطر Dior Oud Ispahan من ديور، فهو عطر يبرز قوته الخشبية مع الطابع الحار والحاسم لورد دمشق، ويدخل في تركيبه العود الزهري، والورد الدمشقي.

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