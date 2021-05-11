إطلالات أنيقة للعيد من وحي مدونات الموضة المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:36 صباحاً - لأن الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة في تنسيق أزيائهن بحشمة وأناقة مناسبة لمظهر العيد في كل مرة، فقد جمعنا لكُنَّ اليوم عدة إطلالات أنيقة من وحي مدونات الموضة المحجبات؛ لتستوحين منها أفكاراً تليق بمظهركن في هذا الموسم.



تنسيق الألوان الحيادية بأسلوب دلال الدوب

دلال الدوب باطلالة أحادية باللون الابيض - الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ مدونة الموضة الكويتية، دلال الدوب، إلى اختيار الأزياء بالألوان الحيادية؛ لتناسب مظهرها في كل موسم، وللعيد يمكنك اعتماد عدة أفكار من وحيها؛ حيث تأنقت بفستان أبيض فضفاض مزين بحزام محدد للخصر مع اكسسوارات اللون الأبيض لتتبع صيحة المونوكروم، وفي إطلالتها الثانية تزينت بفستان أسود كلاسيكي بحزام للخصر مع قميص وبنطلون باللون الأبيض مع اكسسوارات حيادية اللون.

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تسنيم أبو سيدو بأناقة محتشمة للعيد

تسنيم ابو سيدو بفستان انثوي للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تفضل المدونة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، اتباع خطوط الموضة في مظهرها بشكل كبير، ولأنها لا تتردد في اعتماد القطع المميزة مهما كانت ألوانها وقَصَّاتها، فسوف نلهمك من وحيها أفكاراً مختلفة لتناسب مظهرك في العيد؛ حيث أطلت بفستان زهري طويل مزين بحزام للخصر ومطبع بالزهور البيضاء مع حجاب وحذاء باللون الأبيض، وظهرت ببنطلون واسع وبلوزة باللون الأبيض مع معطف البليزر المزين بأشكال المعينات الهندسية باللونين الذهبي والأسود لأناقة لافتة وفخمة.

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فساتين عصرية من رؤى الموالي

رؤى الموالي بفستان عصري للعيد -الصورة من حسابها على الانستغرام



تتبع مصممة الأزياء الإماراتية، رؤى الموالي، خطوط الموضة بأسلوب عصري ومميز، لتلفت الانتباه لمظهرها في كل مرة، ولموسم العيد ارتدَتْ فستاناً زهرياً بقَصَّة كلاسيكية مصمماً بحزام من القماش المطبع للخصر مع حجاب زهري وحذاء بكعب بدرجات الأحمر والزهري، واختارت في الإطلالة الثانية فستاناً بدرجة مميزة من الأحمر المُطفأ مصمماً بأكمام منفوخة الأكتاف وجيوب ناعمة، وزينته بقلادة مرصعة بالزهور وحجاب التوربان البني، مع حذاء ذهبي ناعم.

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فاطمة حسام بإطلالات أنيقة للعيد

فاطمة حسام باطلالة محتشمة للعيد - الصورة من حسابها على الانستغرام





الفاشينيستا السورية، فاطمة حسام، تلهم متابعاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عدة أفكار في كل مرة لاعتماد الأزياء المناسبة لمظهرهن، ولأناقة لافتة تناسب مظهرك في العيد يمكنك استيحاء بعض الأفكار من وحيها؛ حيث تأنقت بفستان بني مصمم بقَصَّة طويلة وواسعة مع حزام وحجاب باللون الأسود لمظهر بسيط، وفي إطلالة أكثر جرأة لجأت إلى اللون الأحمر الصارخ بفستان مصمم بقَصَّة منسدلة ومزين بأكمام وحزام باللون الفوشيا، وأكملت مظهرها بحقيبة صغيرة وحذاء بكعب أبيض لمظهر عصري مناسب للفتاة محبة المظهر الجريء.

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