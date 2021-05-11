أمريكية تلد 16 طفلا: بركة.. وأرغب في إنجاب المزيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت أمريكية تدعى باتي هيرنانديز «39 عاما»، من مدينة «شارلوت» في «نورث كارولينا» الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي في شرقي الولايات المتحدة، إنجاب 16 طفلا، لكن مشكلتها الوحيدة ليست آلام المخاض ولكن كانت مع الحرف «سي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت هيرنانديز: «إن مشكلتها مع الحرف «سي» بدأت عندما أرادت أن تختار اسما لوليدها الـ16، ولكن وجدت صعوبة كبيرة هي وزوجها كارلوس البالغ من العمر 38 عاما.

باتي: جميع أبنائي يبدأون بالحرف سي

وأكدت هيرنانديز، أن جميع أبنائها الآن يبدأون بالحرف سي بعدما استقرت على اسم كلايتون لطفلها الجديد، الذي ولد بعد 40 أسبوعا من الحمل.

وسخرت هيرنانديز قائلة: إنه لم يكن يريد الخروج، وجميع أبنائها ولدوا قبل الأسبوع 38 عكس كلايتون الذي كانت فترة الحمل به الأصعب، فيما برهنت الأمريكية على ابتداء جميع أسماء أطفالها بالحرف سي، بأن والدهم يدعى كارلوس وهو يبدأ بنفس الحرف وهذا تكريما له.

ومازالت، باتي هيرنانديز رغم أطالفها الـ16، ترغب في إنجاب مزيد من الأطفال، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

وتدير هيرنانديز، شركة خاصة للتنظيف تعينها على نفقات المعيشة وإعالة أسرتها الضخمة بالتعاون مع زوجها، وهي تعتبر أن أسرتها الكبيرة «نعمة من عند الله»، مؤكدة: «الله منحنا كل هؤلاء الأطفال وأعرف أن بعض الناس لا يوافق على ذلك، وبعضهم يضع تعليقات سخيفة وجارحة على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن هؤلاء الصغار بالنسبة لنا بركة».

وأشارت باتي، إلى أن معظم الممرضات في المستشفى تعرفن عليها عندما ذهبت للولادة وقلن لها، «كنت هنا العام الماضي، نراك كل عام».

ولدى الزوجان، 3 توائم هم: كارلا وكايتلين «10 سنوات»، كالفين وكاثرين «6 سنوات»، وكاليب وكارولين «3 سنوات»، فيما بقية الأطفال: كارلوس جونيور «13 عاما»، كريستوفر«11 عاما»، كريستيان«9 سنوات»، سيليست «8 سنوات»، كريستينا «7 سنوات»، كارول «4 سنوات»، كاميلا عامان، شارلوت عام واحد ، وكريستال عام واحد.