بعد منعها بسبب كورونا.. إنجلترا تستعد لعودة «الأحضان» بشروط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد فترات طويلة من المنع، من المقرر أن تعود الضيافة الداخلية والاختلاط المنزلي اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل داخل المملكة البريطانية المتحدة، حيث يستعد رئيس الوزراء خلال المرحلة التالية لتخفيف الإغلاق جراء فيروس كورونا المستجد في إنجلترا.

تفاصيل تخفيف الإغلاق

ومن المتوقع أن يصرح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيتم تخفيف الإجراءات بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت في وقت لاحق، والتي يمكن أن تضمن أيضًا السماح بالمعانقة للأصدقاء والعائلة.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة نادين دوريس، إنها تأمل في السماح بالمعانقة، لكنها حثت الناس على التصرف بحذر، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وكانت خفضت المملكة المتحدة مستوى التنبيه من فيروس كورونا المستجد، من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، ما يعني أن الفيروس منتشر بشكل عام ولكن انتقال العدوى لم يعد مرتفعًا أو يرتفع بشكل كبير، لذلك يمكن تقليل القيود تدريجيا خلال الآونة الأخيرة.

وفي إطار المرحلة التالية من خريطة الطريق الحكومية لرفع إغلاق المملكة البريطانية، سيتمكن المواطنون من الالتقاء في مجموعات تصل إلى 30 فرد في الهواء الطلق، بينما يمكن لستة أشخاص أو أسرتين الاجتماع في الداخل بالأماكن المغلقة.

التوجيه سيكون مريحًا للسماح بالعناق

ومن جانبه، قال مستشار علمي حكومي إنه إذا سمحت الإرشادات بالعناق، فيجب أن تكون انتقائية ومختصرة ويجب تجنب الاتصال وجهاً لوجه لتقليل مخاطر انتشار الفيروس، لكن «دوريس» قالت إن البيانات تبدو إيجابية للغاية عندما سُئلت عما إذا كان التوجيه سيكون مريحًا للسماح بالعناق بين الأصدقاء والعائلة.

وتابعت لـ «بي بي سي راديو 4» اليوم: «لقد فاتنا جميعًا العناق، فقدنا جميعًا الاتصال الوثيق والحميم الذي أجريناه مع الأصدقاء والعائلة، لذلك آمل أن نعانق ونقبل مرة أخرى في الداخل».