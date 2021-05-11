الامارات | مفيد لصحة القلب وخفض الكوليسترول.. خبراء تغذية ينصحون بالبطيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد لصحة القلب وخفض الكوليسترول.. خبراء تغذية ينصحون بالبطيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد خبراء المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن البطيخ يتمتع بفوائد جمّة لصحة القلب؛ إذ إنه غني بالبوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم محتوى الماء في الخلايا، ويعمل على تنشيط عضلة القلب.

وأضافوا أن البطيخ يحتوي على أحماض أمينية مهمة لسريان الدم بشكل صحي، مثل سيترولين وأرجنين.

ويمتاز البطيخ أيضاً بأنه غني بفيتامين C والبيتا كاروتين ومادة الليكوبين، ما يسهم في خفض نسبة الكوليسترول، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب.

ومن ناحية أخرى، يمتاز البطيخ بمحتواه العالي من الماء والأملاح، ما يسهم في حماية الجسم من الجفاف، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفاً. علاوة على ذلك، يعد البطيخ مفتاحاً للرشاقة بفضل انخفاض سعراته الحرارية.

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