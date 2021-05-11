مطالب بإعدام ليبي.. وضع ابنته تحت الماء الساخن ساعة حتى فارقت الحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسبب مقتل طفلة 3 سنوات «بطريقة وحشية» على يد والدها وزوجته فى حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث قاما بجلدها وتعذيبها بالماء الساخن حتى لفظت أنفاسها الأخير، وذلك في مدينة أجدابيا شرق البلاد.

وكشفت التحقيقات التي أجراها قسم البحث الجنائي في منطقة أجدابيا، عن أن الطفلة «رابحة خالد عبد الحميد» دخلت في نوبة بكاء بسبب إصابتها بإسهال وارتكب الأب جريمته المروعة بعد أن تخلى عن مشاعر الرحمة وقام بجلب حبل ثم ربطها ونقلها إلى دورة المياه ووضعها في حوض الاستحمام ثم فتح المياه الساخنة عليها وتركها حوالي ساعة تحت المياه الساخنة التي أحدثت حروق في أنحاء متفرقة من جسدها.

زوجة الأب مشاركة في الجريمة وبحسب التحقيقات وضع الأب ابنته في إحدى غرف المنزل وأغلقها واتفق مع زوجته بالتواصل مع شخص من أقاربها لنقلها إلى المستشفى بعد خروجه من المنزل واتفق معها على إدعاء إصابتها بحروق ناتجة عن انسكاب مياه ساخنة عليها عند دخولها المطبخ.

الأب يتعاطى المخدرات

وبالتحقيق مع والد الطفلة المتهم أكد قسم البحث الجنائي في أجدابيا أن الأب وزوجته اعترفا بإرتكاب الجريمة فتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لينالا جزاءهما وقد أثبتت التحقيقات أن والد الطفلة رابحة مدمن يتعاطى المخدرات.

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حالة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت هذه القضية غضب الرأي العام الليبي وسط حالة استنكار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بضرورة إعدام قاتل ابنته والحكم عليه وزوجته بأقصى العقوبات ودعوا إلى ضرورة التدخل لمكافحة الجريمة وجذورها والحد من انتشارها داخل المجتمع الليبي.

يذكر أن جريمة مقتل الطفلة رابحة على يد والدها هي الثانية في أسبوع بعدما شهدت منطقة كاباو بمدينة الجبل الغربي في ليبيا جريمة راحت ضحيتها أسرة كاملة «أب وزوجته الحامل وأبناهما»، قتلت رمياً بالرصاص على يد إخوة الأب بسبب خلاف حول الميراث.