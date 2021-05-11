اخطفى الأضواء بإطلالة مشرقة بمجموعة إنجلوت لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مايو 2021 05:22 صباحاً - أعلنت إنجلوت، علامة مستحضرات التجميل العالمية، عن إطلاق مجموعتها الموسمية الرمضانية الجديدة. وتنقسم المجموعة بين فئتين رئيسيتين (مون وستارز)، أي القمر والنجوم، ولكل منها سماتها الفريدة من حيث الدفء والألوان. وصُممت هذه المجموعة لتناسب لون بشرة كل امرأة عصرية تسعى للتميز بإطلالتها، ولتكون أساسية في كل حقيبة مكياج. وتتميز مجموعة "مون" بألوان أكثر برودة تناسب إكسسوارات الفضة، بينما تتضمن مجموعة "ستارز" ألواناً تتماشى تمامًا مع الذهب. جميع هذه الألوان هي إضافات جديدة إلى الكتالوج ومتوفرة بكميات محدودة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن الجدير بالذكر أن جميع منتجات طلاء الأظافر مستحضرة بتركيبة O2M التي تمنح الأظافر قابلية التنفس ما يجعلها مثالية لشهر رمضان. وأما مجموعة منتجات لون الشفاه فهي تتنوع بين: 4 ألوان شفاه دون لمعة، 2 ليب ساتين، و2 ليب تينت كريمي. وكل لوحة من ظلال العيون المستحضرة بعناية، هي مزيجٌ من الألوان المطفية الباهتة والألوان اللامعة لتمنحكِ الإطلالة المثالية المفضلة من الإفطار إلى ما بعد السحور. كما أطلقت إنجلوت أيضاً مجموعة محدودة الإصدار من أقلام الكحل 01 والمسكارا.

عن إنجلوت

تأسست إنجلوت عام 1983 في بولندا على يد الكيميائي الشاب في ذلك الحين "وجتيك إنجلوت" الذي كان يعمل حينها في قسم البحث والتطوير في شركة أدوية. كان يهدف مديره دائماً للحصول على منتجاتٍ عالية الجودة بأسعارٍ معقولة مع الحرص على اسخدام أفضل ما يمكن من المكوّنات والمواد الخام من الشركات المرموقة.

ويتم الآن إنتاج كل مستحضرات تجميل إنجلوت في الإتحاد الأوربي و95% منها يتم تصنيعها بتقنيات متطورة وحديثة. وتستعين الشركة الرائدة بفنيّي التجميل ومستشارين الألوان لجلب أحدث صيحات الألوان والشكل والتركيب إلى السوق. وتسعى إنجلوت على الدوام لتطوير منتجات جديدة، حيث أطلقت أول طلاء أظافر قابل للتنفس على مستوى العالم والذي يعزز صحة الأظافر ويزيدها جمالاً.

وتقدم إنجلوت نظام منفرد يتيح للنساء خوض تجربة منقطعة النظير بعدد كبير من المجموعات المطروحة بألوان متعددة مع إتاحة الفرصة لهن لتخصيص واختيار الألوان التي يرغبن بها على لوحة المكياج الخاصة بهن.

وتضع إنجلوت بصمتها فيما يقارب 755 محل ونقطة بيع حول العالم، مثل بولندا، كندا، دول مجلس التعاون الخليجي، أستراليا، المملكة المتحدة،الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والهند.

إنستقرام: @inglotgcc

تيك توك: @inglotgcc

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 1750 متجراً وأكثر من 75 علامة تجارية و17,000 موظف من مختلف الثقافات من أربع قاراتٍ مختلفة.

وقد تركت مجموعة أباريل بصماتها ورسخت وجودها ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإنما فتحت أبواب الازدهار في أسواق الهند، جنوب أفريقيا، بولندا، سنغافورة، الأردن، اندونيسيا، تايلاند وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة لدخول العديد من الأسواق الجديدة، مثل أسواق هنغاريا، الباكستان، مصر والفلبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هِلفيغر، تشارلز & كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، جيمز إيتاليان وغيرها من الأسماء العالمية بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتون، كولد ستون كريمري، إنجلوت، ريتشوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات رئيسها القوي نيليش فيد، مع مُؤسسة الشركة ونائبة الرئيس ذات الرؤية الثاقبة، سيما فيد، اللذان انطلقا بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمان. www.appareluae.com

