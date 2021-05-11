منى عبدالغني تتحدث عن تعرضها للخيانة: أنا هَجرت خلاص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني تفاصيل من حياتها بعدما حلت ضيفة على برنامج «لحظات جريئة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة «القاهرة والناس»، وأجابت خلال الحلقة على العديد من الأسئلة حول حياتها الشخصية.

وخلال الحلقة، وجَّه الإعلامي أحمد سالم سؤالا هل ممكن أن تسامح المرأة زوجها إذا خانها؟، ماذا حدث عندما تعرضتِ للخيانة هل سامحتِ؟.

ولمحت خلال لقائها ببرنامج «لحظات جريئة»، إلى أنها أنهت العلاقة بعد تعرضها للخيانة: الأمر على حسب الست لو بتحب زوجها هتسامحه مرة لأنها بتكون نزوة لكن لما بتكون دي عادته ودي أخلاقه وطبيعته مبيكونش في أمل..ولو حصل موقف إن هي مسافرة أو هو مسافر كلنا بشر لكن هل الست بتنسى..وأنا لما تعرضت للخيانة غيرت خلاص هجرت.

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وقالت عبدالغني خلال الحلقة، إنها تستمع أحيانًا إلى أغاني المهرجانات، معقبة: «بيكون فيها كلمات لطيفة جدا»، مشيرة إلى أن ما يهمها هو الكلمة، «فيه ناس بتعمل أغاني راب أحيانًا كلامها حلو، وبيقولوا رسائل حلوة، زي أقف في ضهر اللي وقف في ضهرك».

وتابعت «أنا هاعمل أغنية مهرجانات على فكرة»، فيما رد أحمد سالم: «مش معقول؟ يعني هتعملي أغاني مهرجانات»، فردت «هتشوف».

ولفتت الفنانة والإعلامية المصرية إلى أنها ستقدم أغنية مهرجانات، وقالت: «هعمل أغنية مهرجانات سينغل، بكلمات بسيطة، أغنية ممكن تنبسط وأنت بتسمعها، مش لازم تكون بتؤدي لرسالة، لكن هتنبسط وأنت بتسمعها».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى عبدالغني مسلسل «أفراح إبليس» الجزء 2 والذي عرض عام 2019 وشاركها البطولة الفنان كمال أبو رية كما أنها تشارك في تقديم برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الذي تبثه فضائية cbc مع مفيدة شيحة وسهير جودة.