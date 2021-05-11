عضو «القومي للمرأة» عن برنامج «رامز عقله طار»: لم نستقبل أي بلاغات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس هذا العام لم يستقبل أي شكاوى بشأن برنامج «رامز عقله طار».

وأضافت يحيى لـ«هن»، أن المجلس لم يستقبل أي بلاغات ضد رامز جلال منذ بداية رمضان وحتى الآن.

شكوى ضد «رامز مجنون رسمي»

كان تقدم المجلس القومي للمرأة العام الماضي، بشكوى ضد برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمى»، إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد أن رصدت لجنة الرصد الإعلامي بالمجلس العديد من المخالفات، وتأثير هذه النوعية من البرامج على سلوكيات النشء.

برنامج رامز عقله طار

وتدور فكرة برنامج هذا العام «رامز عقله طار»، في إطار السخرية من ضيوفه، إذ يتم تصوير البرنامج داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية.

وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

يعتمد برنامج رامز في كل عام على شخص مصدر ثقة للفنانين ولاعبي كرة القدم، من أجل استقطاب المشاهير إلى منطقة المقلب، وهذا ما يتطلب من رامز جلال مجهودًا كبيرًا، حيث يبحث باستمرار عن شخص غير مشكوك فيه.

وفي وقت سابق، أعلن «رامز» عن خضوع حلقات برنامجه الذي يحمل هذا العام 2021 اسم رامز عقله طار، للمونتاج عقب الانتهاء من تصوير 29 حلقة بـ29 ضحية، فيما يتم تجميع أبرز اللقطات من جميع الحلقات ويتم عرضها خلال الحلقة الـ30.

يذكر أن مدة الحلقة لا يستغرق 22 دقيقة، وهي مدة خضوع الضيف لكافة فقرات البرنامج.