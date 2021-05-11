الامارات | دبي في العيد.. أجواء احتفالية ووجهة مثالية للعائلات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في العيد.. أجواء احتفالية ووجهة مثالية للعائلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي عيد الفطر المبارك بالأجواء الاحتفالية مع تنظيم العديد من الفعاليات، والعروض الترويجية، وتجارب الطعام الممتعة، ما يجعل منها وجهة مميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات، حيث يعتبر عيد الفطر من المناسبات السنوية التي تجمع العائلات في دبي للاستمتاع بالتجارب المميزة التي تشتهر بها الإمارة.

وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من فعاليات العيد التي تم إعدادها لتلبية مختلف الأذواق خلال العطلة الرسمية العامة من 29 رمضان حتى 3 شوال. وستلتزم المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن للمتسوقين شراء هدايا العيد مع العروض الترويجية المميزة في أكبر وأفضل مراكز التسوق والمتاجر التي لديها أشهر العلامات التجارية في دبي.

ويمكن للعائلات الاحتفال بعيد الفطر السعيد في دبي في جميع مرافق ووجهات دبي التي تقدم تخفيضات على جميع عروضها ومنتجاتها،إضافة الى التخفيضات العديدة التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية خلال عطلة العيد.

وسيحظى زوار وجهات مجموعة مراكز التسوق في دبي بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم خلال عيد الفطر السعيد، حيث يحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة حتى 15 مايو على قسيمة سحب. وخلال أيام العيد الثلاثة، سيفوز نحو 40 شخصاً بمبلغ 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، حيث سيتم الإعلان عن 20 اسماً في سحب اليوم الأول، و10 أسماء في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

ويعد مهرجان دبي للكوميديا لمدة 10 أيام مع أروع العروض الكوميدية العالمية متعددة اللغات، بالإضافة إلى بازار كوميديا وغيرها الكثير، فيما يقام المهرجان في مواقع متعددة عبر المدينة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً. من جهتها تستضيف دبي أوبرا حفل الهولوغرام الأول من نوعه للاحتفاء بذكرى العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ يومي 13 و14 مايو، حيث سيتسنى لعشاق المطرب المصري الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية من الطرب.

وتعود فعالية الحي خلال عيد الفطر السعيد لتصطحب الزوار في رحلة فريدة عبر سلسلة من ديكورات الإضاءة المستوحاة من تخطيط ومعالم الأحياء الإماراتية، حيث تقام الفعالية في لاست إكزت الخوانيج من 13 إلى 15 مايو، لتتيح للزوار استكشاف مجموعة مذهلة من العروض التي تعكس التمازج بين الملامح المحلية والمعمارية لأحياء المدينة. يفتتح الحي أبوابه يومياً أمام العائلات وعشاق الفن وسيتم تشغيل الأضواء الساعة 7 مساء كل يوم.

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