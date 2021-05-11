الامارات | «كتاب الأحلام» و«جود نايت» على مسرح «القرائي للطفل 12»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب الأحلام» و«جود نايت» على مسرح «القرائي للطفل 12» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون زوّار الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية والفنية الجوّالة التي يقدمها نخبة من الممثلين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، يبرز منها عمل «كتاب الأحلام»، الذي يعتبر أول عمل مسرحي من إنتاج الهيئة، ويعرض لأول مرّة ضمن برنامج فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة من 19 حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتروي مسرحية «كتاب الأحلام» حكاية فتاة تسعى لتحقيق أحلامها عبر المسابقات الثقافية، فتحظى بالفوز بكتب تثري مكتبتها، إلى أن يأتي يوم تجد فيه كتاباً يدخلها إلى عالم مليء بالمعرفة والخيال يجعلها تكتشف من خلاله الكثير من الحلول بمساعدة العديد من الشخصيات. وتعرض يومي الخميس 27 مايو والجمعة 28 مايو عند الساعة 7:30 مساءً؛ ويوم السبت 29 مايو عند الساعة 6 مساءً.

ويستضيف مسرح المهرجان العرض المسرحي «جود نايت» الذي يروي حكاية فتاة موهوبة في الغناء والعزف تبحث عن فرصة لإثبات موهبتها متجاوزة الظروف العائلية.

ويثري المهرجان ذائقة زوّاره بمجموعة من العروض الفنية الجوالة التي ستمنح الحدث جمالية استثنائية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع كرنفال فنيّ يجوب ردهات وأروقة مركز إكسبو الشارقة. «أسماء لامعة في التاريخ».. جولة في الأثر الإنساني والإبداعي وفي رحلة يسافر فيها الجمهور عبر الزمن، يأخذ العرض الجوّال «أسماء لامعة في التاريخ»، زوّار المهرجان ليتعرفوا إلى الكثير من التفاصيل التاريخية، ويطّلعوا على منجزات قيّمة حققها عدد من الشخصيات الخالدة، عبر جولة مسرحية تعتمد على تقنية «السلوويت”.

ويستضيف المهرجان عرض «الثنائي الخفي» ذا القصة الخيالية التي ستجوب قاعات وردهات الحدث لتقدم للزوّار حكاية شيقة تعرّف بسلالم «هوغوورتس» المتحركة التي اشتهرت مع إطلاق سلسلة أفلام «هاري بوتر».

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