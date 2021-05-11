الامارات | رحيل خوسيه كاباييرو أحد كبار كتاب اللغة الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل خوسيه كاباييرو أحد كبار كتاب اللغة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة كاباييرو بونالد الإسبانية أن الشاعر والروائي الإسباني الحائز جائزة ثيرفانتس، خوسيه مانويل كاباييرو، توفي في مدريد عن عمر يناهز 94 عاماً. واشتهر كاباييرو بونالد بأعماله الشعرية، ويعد أحد كبار الكتاب باللغة الإسبانية، ونال عدداً من الجوائز الأدبية في إسبانيا، بما في ذلك جائزة ثيربانتس في عام 2012، وهي أعلى جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية. ونشر كاباييرو أول مؤلفاته الشعرية قبل 70 عاماً تقريباً.

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