أول رد من رزان بعد أزمتها مع شيكابالا بسبب «الشحات»: ربنا يوفق الزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة كبيرة تسببت فيها الفنانة رزان مغربي، أمس، خلال حلفة برنامجها «مهيب ورزان في رمضان»، الذي استضافت خلاله لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، ففي إحدى فقرات البرنامج على الضيف أن يتوقع الشخص من مواصفات الجمهور له فقط، ومن تلك الفقرة أساء الكابتن حسين الشحات لكابتن نادي الزمالك شيكابالا.

كيف أساء حسين الشحات لشيكابالا؟

خلال حلقة برنامج «مهيب ورزان في رمضان»، الذي تقدمه الفنانة رزان على شاشة «mbc مصر»، كان على الكابتن حسين الشحات توقع الشخص من مواصفات الجمهور له فقط حيث أنه يحمل صورته على لوحة فوق رأسه دون أن يراه، فكان هذا الشخص هو شيكابالا، وحينما سأل الجمهور عن مواصفاته كانت «ميت»، «أقرع»، وحينها توقع حسين الشحات إنه شيكابالا وكانت إجابة صحيحة، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة مع شيكابالا، ونادي الزمالك، وجمهور الأهلي أيضا.

عقب الحلقة، هاجم الجمهور حسين الشحات بضراوة بسبب وصفه العنصري لشيكابالا بأنه «أقرع، وميت»، ما تسبب في أزمة مع الجمهور.

أول رد فعل من رزان بعد أزمتها مع حسين الشحات وشيكابالا

تجاهلت رزان تلك الأزمة بسبب برنامجها، ولكنها قبل مباراة القمة القائمة اليوم، بين الأهلي، والزمالك، قررت رزان أن تعتذر للزمالك وشيكابالا على طريقتها الخاصة، فتمنت لهم التوفيق اليوم ضد الأهلي، وكتبت عبر خاصية «ستوري»، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أتمنى التوفيق اليوم لنادي الزمالك، وكل الاحترام والتقدير لجميع اللاعبين، وأبدي حبي واحترامي لجميع الاعبين، وعلى رأسهم شيكابالا».

الجمهور يهاجم حسين الشحات بسبب شيكابالا

ولحظه السيء، قدم اللاعب حسين الشحات أداء سيء اليوم خلال مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، ما جعله في مرمى انتقاد الجمهور مرتين، الأولى بسبب إساءته وعنصريته ضد شيكابالا، والثانية بسبب الأداء الضعيف اليوم في ماتش القمة أمام الزمالك.