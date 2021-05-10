سميرة سعيد تتألق بالأبيض في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: «نمبر وان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخلال الصور، ظهرت الفنانة متألقة بفستان أبيض طويل، دون أكمام «كات»، وذو ذيل طويل، وتسريحة شعر انسيابية، وماكياج تناسب مع لون بشرتها.

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما تفاعل آلاف المتابعين مع الصور، إذ جاء من بين التعليقات، «نمبر وان الحقيقي»، «الفنانة التي لا تشيخ أبدا»، «ست الكل».

سميرة سعيد: متجوزتش في السر.. ومش ممكن أصرف على راجل

وخلال استضافتها في فبراير الماضي، ببرنامج «السيرة» والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»: قالت سميرة سعيد، إنها لم تتزوج سرًا، وانفصلت عن زوجها الثاني منذ 23 عاما، موضحةً: «من ساعة ما بقيت لوحدي بقى عندي مشكلة، دي عقدة بدأت تتكون على كبر، إني بدأت اتعود على وحدتي وأشيائي زي السرير والغرفة، أدير أموري لوحدي».

وتابعت: «الوحدة خلت قصة واحدة تفشل ومكملتش، ومقدرش أقول إني ندمت على الوحدة بشكل كامل، ساعات لما بيبقى عندي مشكلة ما بحتاج حد يكون معايا دلوقتي، لكن لما بصحى الصبح بقول الحمد لله أنا كويسة إني لوحدي.. الموضوع بيبقى حسب حالات الشجن اللي بعدي بيها، ساعات ببقى قاعدة زهقانة ومحتاجة حد يفضفض، زي احتياجات أي ست، الفضفضة والطبطبة والحنية».

وحول ما إذا كانت قررت عدم الزواج مرة أخرى، قالت: «عمرنا ما هنستغنى عن الحب لآخر نفس في حياتنا، ولما ألاقي حد يحبني ويطبطب عمرنا ما هنقدر نبقى متبلدين ومتحجرين، أنا محتاجة ده بس بشكل مختلف، ميبقاش على طول وفي نفس الوقت ميبقاش مش مهتم ومهمل طول الوقت، ويوم ما يبقى في إهمال المفروض الاتنين يسيبوا بعض».

وأكدت، أنها لن تقبل أن تنفق على رجل: «لو الراجل ميصرفش عليّ مفيش مشكلة طالما فيه احترام وأقدر أكون مستقلة ماديا، إنما أنا أصرف عليه؟! أنا شايفة إن ده شيء مش حلو خالص، مش ممكن أصرف على راجل».