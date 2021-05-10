مشاهدو مسلسل الطاووس بعد وفاة سهر الصايغ في الحلقة 28: «عايزين حق أمنية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل «الطاووس» حالة حزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة أمنية «الفنانة سهر الصايغ» بعد دخولها العناية المركزة ووفاتها، ما أثار صدمة بين المشاهدين وانتقل المشهد إلى عزاء أمنية وسط بكاء فريدة الصحفية وانهيار أختها سمية، لكن ماتيلدا «سميحة أيوب» كانت تحاول أن تهون عليها وقالت لها «ارتاحت».

كما شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الطاووس حالة من الحزن على كمال الأسطول «جمال سليمان» محام الدفاع عن أمنية في قضية اغتصابها، وانهارت الصحفية فريدة لأنها لم تنجح في مساعدتها في القضية، متحدثة خلال أحداث الحلقة عن الفتاة ضحية مجموعة من الشباب ليس لديهم ضمير، رافضة النظرة التي ينظر إليها مجتمعنا للنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب.

ودعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمنية بعد وفاتها في الحصول على حقها من الشباب الذين تناوبوا على اغتصابها ثم قتلها، معتبرين أن تفاصيل المسلسل مؤلمة وصادمة والقصة درامية مبكية ولكنها واقعية، وأمنية ليست سوى نموذج للكثير من البشر الذين يغادرون الحياة بطرق بشعة.

ونشر مشاهدو مسلسل الطاووس على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لهم حاملين لافتات مدون عليها وسم #حق_أمنية التي غادرت الدنيا وقتلت مرتين، الأولى عندما تعرضت للاغتصاب على يد مجموعة شباب ينتمون إلى أسر ذات نفوذ كبير، والثانية عندما قتلها زين ضياء شاهين «عابد عناني»، متعاطفين مع ضعفها وموتها دفاعًا عن حقها وشرفها وهي تحاول أن تسترده ممن اغتصبوها في جريمة تهتز لها المشاعر وتنخلع لها القلوب ولا تقبلها فطرة إنسان.جمال عبدالناصر يكشف حقيقة علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت

وانتهت أحداث الحلقتين 27 و28 مسلسل الطاووس، بقتل الفنانة سهر الصايغ، على يد مغتصبها زين الذي يجسد شخصيته الفنان عابد عناني، من خلال صدمها بالسيارة، لينتقم منها، وتنتهي قضية الاغتصاب.