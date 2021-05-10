حكم صلاة العيد للحائض.. دار الإفتاء: لا يجوز وهكذا يتم الاحتفال

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أيام قليلة تفصلنا عن نهائية شهر رمضان الكريم والاحتفال بعيد الفطر المبارك 2021، وقد يصادف أن تكون العادة الشهرية عند الفتيات في آخر أيام رمضان أو أول يوم العيد، حيث تبدأ الصلاة بما فيها من بهجة واحتفالات بقدوم عيد الفطر 2021، كما تحتار كثير من الفتيات في حكم صلاة العيد للحائض ويتسائلن هل يجوز الذهاب إلى المسجد، أم تكتفي بالابتهالات والتكبيرات التي تكون في المنزل.

لذا يقدم موقع «هن»، حكم صلاة العيد للحائض، بحسب ما نشرت دار الإفتاء المصرية.

حكم صلاة العيد للحائض في عيد الفطر 2021

نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يوضح ويجاوب على تساؤل حكم صلاة العيد للحائض، وهي يمكن هذا المرأة للمسجد أم لا.

وجاء بحسب ما نشرت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صلاة العيد للحائض، فالحائض تلغي كلمة صلاة، فلا يجوز للحائض صلاة العيد أو غيرها من الصلوات، كما لا يوجد صيام للحائض.

وعن النبي إنه إذا ارادت الفتاة أن تسعد بالعيد، لا تصلي للعيد، ولكن يمكن أن تمشي للمسجد، مع تشكرات وتكبيرات العيد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تفرح بالعيد، ولكن دون صلاة داخل المسجد.

هل يجوز للحائض دخول المسجد في العيد؟

وفي ذات السياق، أجابت الإفتاء على سؤال هل يجوز للحائض دخول المسجد في العيد، وجائت الإجابة كالتالي: «لا يجوز للحائض أيضا دخول المسجد، أو الإمساك بالقرآن وقرائته، كما لا يجوز لها أن تصوم، سواء هي أو الجنب، ولكن المرور بالمسجد يمكن أن يحدث، ولكن لا يجب لها أن تدخل المسجد، لأن الدم الذي ينزل من المرأة يكون أغلظ من الجنب، لذا لا يجب دخولها المسجد حتى في العيد».

وتابعت: «لها دخول القاعات الملحقة، سواء للعلم، أو الاحتفالات، أو العزاءات، وإذا استطاعت أن تتجنب الدخول فهو خير.