دعاء ليلة القدر ليلة 29 من رمضان 2021.. أدعية لكل أسرة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

دعاء ليلة القدر في الـ29 من شهر رمضان مستجاب بشكل كبير، حيث يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال ليلة القدر في الـ10 الأواخر من شهر رمضان من كل عام، لأن هناك ليلة وترية واحدة هي ليلة القدر، ويكون دعاء ليلة القدر مستجاب من الله عز وجل بنسبة كبيرة، ولا يرد الله فيها سائل، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء ليلة القدر له فضل عظيم، لذا يقدم موقع عدد دعاء ليلة القدر ليلة 29 رمضان 2021، للأم والأسرة، والأبناء.

دعاء ليلة القدر للأم

هناك بعض الأدعية التي يستحب قولها في ليلة القدر لتكون من نصيب الأمهات، ومن بينها:

«اللهمّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمّ أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك».

«ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا».

«يارب أني أرى أمي تتألم أمام عيني وليس بيدي شيء غير اللجوء إليك والدعاء لها يارب خذ من عافيتي واسكبها في جسدها يا رحيم أرفق بها».

«يارب أسعد امي واشرح صدرها وارح قلبها وابعد عنها كل مايحزنها اللهم اني استودعتك راحتها فاجعلها اسعد خلقك».

«اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها».

دعاء ليلة القدر للأبناء والأسرة

ومن الأدعية أيضًا:

«اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات».

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك».

«اللهم ألهمهم رشدهم واجعلهم أبراراً أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم اشدد بهم عضدي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناً لي».